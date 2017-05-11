Депутат БПП оскаржує своє звільнення з правління "Нафтогазу"

У Печерському районному суді Києва зареєстрований позов Андрія Лопушанського про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів №561-р від 18 червня 2014 року, яким він був звільнений з посади першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це йдеться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вказується, що основний мотив заяви позивача - незгода з формулюванням урядового документа.

Так, у розпорядженні йдеться про звільнення "у зв'язку з хворобою протягом чотирьох місяців поспіль", в той час як адвокати Лопушанського наполягають на формулюванні "в зв'язку з переходом на виборчу посаду".

Відповідачем у даній справі виступає Кабінет міністрів.

Його юристи не згодні з претензією заявника, пояснюючи свою позицію тим, що на момент прийняття розпорядження Кабміну, Лопушанський пояснював затяжний прогул якраз своєю непрацездатністю, викликаною хворобою, що було підтверджено їм у квітні 2014 року відповідним лікарняним листом з "Дрогобицької міської поліклініки".

У 2009 році тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала розпорядження про відновлення Лопушанського на посаді першого заступника голови правління "Нафтогазу". Тоді приводом для цього стало відповідне рішення суду.

З 2014 року Лопушанський - депутат ВР за списками БПП. Він є кумом екс-глави НАК "Нафтогаз України" Олексія Івченка.

Дмитро Рясний, ЕП