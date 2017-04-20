OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 20 квітня.

Про Мартиненко. Екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатській приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.

Про Януковича. Печерський районний суд відкрив провадження за позовом колишнього президента Віктора Януковича до голови правління державного Ощадбанку Андрія Пишного.

Про Ахметова. Олігарх Рінат Ахметов завершує будівництво маєтку в Плютах під Києвом.

Про потяг в Іран. Україна та Іран домовились про запуск тестового потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції, в першу чергу, зернових, з України до Ірану.

Про "Укртатнафту". Україна буде використовувати всі законні механізми і вимагати скасування рішення міжнародного арбітражу про виплату 144 мільйонів доларів на користь Татнєфті у справі Укртатнафти.

Про "Укртрансгаз". ПАТ "Укртрансгаз" заощадить понад 2 млрд гривень на закупівлі газу через Prozorro.

Про УЗ. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє про готовність голосувати за відставку глави ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна, річна угода з яким закінчується в травні 2017 року.

Про Бориспіль. Глава міжнародного аеропорту Бориспіль вважає, що бюджетні авіакомпанії потрібно залучати в Гостомель (Міжнародний аеропорт Антонов), а не Бориспіль.

Про зернову держкорпорацію. Олександр Григорович, який із жовтня минулого року є виконуючим обов’язки голови Державної продовольчо-зернової корпорації, залишає свою посаду.

Про СК "Оранта". Колишні голова наглядової ради НАСК "Оранта" Олег Спілка і член наглядової ради Олександр Тимінський на прохання України оголошені Інтерполом в міжнародний розшук.

Про ExxonMobil. Нафтова компанія ExxonMobil, яку до призначення на посаду держсекретаря США, очолював Рекс Тіллерсон, звернулась до Міністерства фінансів США із запитом звільнити її від дій санкцій, які обмежують співпрацю із російським нафтовим гігантом "Роснефть".

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