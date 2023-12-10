"Эксим" уже полгода без набсовета и еще не знать, сколько; "Нафтогаз" завершает национализацию газовой монополии Фирташа

Справу про премії Коболєва скерували до суду, для банків підвищують податки, міноритарний власник Ocean Plaza погрожує державі судами: головні події у житті держкомпаній 25 листопада – 8 грудня.

Банки Президент підписав закон про підвищення податків для банків. 6 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків для банків, який раніше прийняла Верховна Рада. Як повідомляє "Економічна правда" (ЕП), ключові зміни стосуються ставки податку на прибуток для банків, яка до цього часу становила 18%. Для 2023 року закон запроваджує податок на прибуток у розмірі 50%. Фактично, це положення буде застосовуватися "заднім числом", пояснює видання. З 1 січня 2024 року податок на прибуток становитиме 25%. Ця норма також забороняє банкам зменшувати базу оподаткування цього року на збитки, отримані в попередніх податкових періодах. Баник зможуть скористатися цим правом знову з 1 січня 2024 року. Причина підвищення податків для банків, зокрема запровадження спеціального податку на 2023 рік, є очевидною – дефіцит держбюджету, пояснює ЕП. Оскільки податковим періодом для податку на прибуток є квартал, банки вже сплатили цей податок за ставкою 18% за більшу частину 2023 року. Після того, як закон набуде чинності, банки повинні будуть переглянути свої податкові зобов'язання за весь 2023 рік. Зокрема, до отриманих прибутків банки застосують ставку 50% замість 18% і додадуть до бази оподаткування збитки минулих періодів, якщо вони зменшували на ці збитки свої прибутки за 2023 рік. Якщо після перерахунків розмір податкового зобов’язання збільшиться, то банки повинні будуть сплатити різницю до держбюджету протягом 60 днів після завершення 2023 року, тобто до 1 березня 2024 року, додає ЕП. Оскільки більшість прибутків банківської системи зараз сконцентровано в держбанках, з їхнього боку держбюджет не відчує прямого впливу від підвищення ставки податку. Держава й так може стягнути прибуток держбанків (чи то весь, чи то його частину) або у вигляді податків, або у вигляді дивідендів. Таким чином, рішення про підвищення ставки податку на прибуток спрямоване в першу чергу на приватні банки, пояснює ЕП. "Недержавні банки теж високоприбуткові: за девʼять місяців 2023 року вони отримали 49 млрд грн прибутку до оподаткування. Лише з цієї суми вони можуть доплатити 16 млрд грн податку при збільшеній ставці до 50% [очевидно, 32% на додаток до 18%, які приватні банки вже сплатили на сьогоднішній день – SOE Weekly]. Імовірно, загальна сума доплати недержавними банками за весь 2023 рік становитиме 15-20 млрд грн", – підрахував керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. За словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка, після зміни ставки податку на прибуток "заднім числом" надходження до бюджету за 2023 рік можуть збільшитися на 24-25 млрд грн. У наступні роки банки платитимуть в бюджет на 6-7 млрд грн більше [ніж вони платили би за ставки у 18% – SOE Weekly], сказав Железняк. [Як ми писали раніше, за дев'ять місяців 2023 року українські банки отримали сумарний прибуток 109,85 млрд грн. Це в 1,4 рази більше, ніж вони заробили за весь рік до повномасштабного російського вторгнення – 2021 рік. Беззаперечним лідером залишається "ПриватБанк", прибуток якого за перші три квартали становив 43,4 млрд грн, що удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року (21,21 млрд грн). На другому місці серед усіх українських банків – "Ощадбанк" з 15,18 млрд грн (проти 0,85 млрд грн за аналогічний період 2021 року). Нещодавно націоналізований "Сенс Банк" посів третє місце серед держбанків із прибутком 5,58 млрд грн порівняно з 2,46 млрд грн за дев'ять місяців 2021 року. "Укрексімбанк" заробив 3,59 млрд грн за дев'ять місяців 2023 року порівняно з 1,75 млрд грн за аналогічний період 2021 року. "Укргазбанк" заробив 2,92 млрд грн проти 1,75 млрд грн відповідно. Загалом частка прибутку держбанків у сукупному прибутку всіх українських банків у третьому кварталі 2023 року зросла до 63,4%. – SOE Weekly.]

Енергосектор "Енергоатом" повністю розрахувався з "Укренерго" за послуги диспетчерського управління. 2 грудня 2023 року "Енергоатом" повідомив, що сплатив "Укренерго" 1,8 млрд грн за послуги диспетчерського управління у листопаді 2023 року. За словами "Енергоатому", загалом за 2023 рік він сплатив "Укренерго" 6,8 млрд грн. Станом на 1 грудня 2023 року "Енергоатом" повністю розрахувався з "Укренерго" за послугу з диспетчерського управління і не має боргі перед "Укренерго" за балансуючу електричну енергію. Натомість, "Укренерго" заборгувало "Енергоатому" 629 млн грн за договором про участь у балансуючому ринку за електроенергію 2023 року та ще 400 млн грн – "Енергетичній компанії України" як стороні, відповідальній за баланс, за електроенергію, придбану у Компанії для врегулювання небалансів, повідомили в "Енергоатомі". 4 грудня 2023 року "Енергоатом" також поінформував про розрахунки за спеціальними обов'язками (ПСО) перед "Гарантованим покупцем": За вересень та жовтень сплачено 100% фактичної вартості ПСО.

За листопад 2023 року "Енергоатом" вже сплатив 14,3 млрд грн. За листопад 2023 року він сплатить 100% вартості послуг після отримання акту приймання-передачі послуг за цей місяць.

За грудень 2023 року компанія сплатила понад 5,8 млрд грн (40%) авансових платежів від прогнозованої вартості ПСО. З початку 2023 року "Енергоатом" сплатив "Гарантованому покупцеві" 113,3 млрд грн за послугу ПСО, повідомили в компанії. ["Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали право продавати електроенергію на ринкових умовах з 1 жовтня 2021 року. Згідно з новою фінансовою моделлю ПСО, отримані кошти спрямовувалися на компенсацію постачальникам електроенергії різниці між регульованими тарифами для населення (1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год залежно від обсягу споживання) та ринковими цінами. З жовтня 2021 року Кабінет Міністрів неодноразово продовжував дію механізму ПСО, зберігаючи тарифи на електроенергію для населення незмінними. Механізм ПСО діяв до 30 квітня 2023 року – ціна на електроенергію для населення залишалася незмінною до кінця попереднього опалювального сезону. 30 травня 2023 року Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року. – SOE Weekly.] Раніше ми писали, що після накопичення великих боргів через втрату Запорізької АЕС, "Енергоатом" знову може виконувати всі ПСО з вересня 2023 року. Згодом ми повідомляли, що на ринку електроенергії існує ланцюжок боргів "всіх перед усіма" на суму 60 млрд грн. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. "Нафтогаз" завершить поглинання всіх облгазів Фірташа до кінця 2023 року; каже, що їх треба приватизувати після війни. 27 листопада 2023 року дочірня компанія "Нафтогазу", ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі"), повідомила, що "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз" перейшли під контроль держави та приєдналися до Групи "Нафтогаз". З урахуванням цих трьох облгазів загальна кількість облгазів, інтегрованих до Групи "Нафтогаз", зросла до 22, повідомили в "Газмережах". Разом "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз" обслуговують майже мільйон клієнтів. ["Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз" входили до групи "Регіональної газової компанії" ("РГК") олігарха-втікача Дмитра Фірташа. – SOE Weekly.] 4 грудня 2023 року "Газмережі" повідомили, що ще один облгаз, "Тернопільгаз", перейшов під управління Групи "Нафтогаз" і став 23-ю газорозподільною компанією, інтегрованою до Групи. Вона обслуговує близько 200 000 приватних домогосподарств та 3 000 юридичних осіб. [За даними Forbes Україна, раніше "Тернопільгаз" також входив до групи "РГК". – SOE Weekly.] 6 грудня 2023 року голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив "РБК-Україна", що до кінця 2023 року "Нафтогаз" планує інтегрувати ще три облгази Дмитра Фірташа – "Коростишівгаз" у Житомирській області, "Тисменицягаз" в Івано-Франківській області та "Луганськгаз", який знаходиться на тимчасово окупованій території України. Таким чином, до кінця року кількість інтегрованих облгазів зросте до 26, додав Чернишов. Інтеграція облгазів робить "Нафтогаз" монополістом у розподілі газу, але це захід воєнного часу; коли дозволить ситуація, облгази треба приватизувати на відкритих конкурсах, сказав Чернишов. Раніше ми повідомляли, що 16 січня 2023 року "Нафтогаз" змінив керівництво регіональних газорозподільних компаній "Харківгаз" та "Дніпрогаз". Обидві компанії входили до "РГК" Фірташа. "РГК" звинуватила "Нафтогаз" у "спробі рейдерства". "Нафтогаз" у свою чергу послався на рішення Кабміну № 429-р від 28 травня 2022 року, яким корпоративні права близько 20 облгазів було передано "Чорноморнафтогазу". Раніше у травні 2022 року Печерський суд Києва наклав арешт на акції облгазів Фірташа через ухилення від сплати за користування газовими мережами. (Потім Кабмін передав ці права "Чорноморнафтогазу".) Після цього "РГК" подала позови про скасування рішення Печерського суду. Це значно затягнуло процес зміни менеджменту цих облгазів. У вересні 2022 року "Нафтогаз" створив нову дочірню компанію ТОВ "Газорозподільні мережі України" для консолідації облгазів. Згодом ми повідомляли про наступну хвилю поглинання газорозподільних компаній Фірташа, які також входили до складу "РГК". Про "Сумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз", "Івано-Франківськгаз", "Хмельницькгаз", "Миколаївгаз", "Черкасигаз", "Волиньгаз", "Чернігівгаз" та "Закарпатгаз" читайте докладніше у наших попередніх дайджестах. Крім цього ми писали, що філії "Нафтогазу" отримали ліцензії на діяльність від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в шести областях, де раніше працювали облгази Фірташа. На газовому ринку утворився ланцюжок боргів "всіх перед усіма" на 200 млрд грн. 6 грудня 2023 року ЕП повідомила, що, за даними USAID, загальний рівень неврегульованих боргів на ринку газу перевищив 190 млрд грн на початку вересня 2023 року. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з якими ознайомилася ЕП, станом на 1 жовтня 2023 року загальний борг перевищив 200 млрд грн. Як і у випадку з ринком електроенергії, у списку боржників та тих, кому винні гроші, майже всі учасники галузі: "Нафтогаз, "Оператор газотранспортної системи України" ("ОГТСУ"), "Укртрансгаз", теплокомуненерго, теплоелектроцентралі, облгази, газозбути та населення. [Раніше ми повідомляли, що на ринку електроенергії є ланцюжок боргів "всіх перед усіма" на суму 60 млрд грн. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. – SOE Weekly.] За словами ЕП, є кілька джерел цих боргів, про які йтиметься нижче. Борги тепловиків. Історично найбільшими боржниками були підприємства теплокомуненерго та теплоелектроцентралі. На цих виробників припадає 90,4 млрд грн із загального боргу непобутових споживачів газу – 129,7 млрд грн. Ще 38,9 млрд грн заборгували промислові підприємства, в тому числі електростанції. Постачання газу для виробництва тепла завжди було пов'язане з проблемами. Державні та комунальні теплокомуненерго скаржаться, що тарифи на тепло не покривають витрати на закупівлю газу, а населення ніколи повністю не розраховується за спожитий газ, пояснює видання. За словами ЕП, ситуація в галузі значно погіршилася з початку повномасштабної війни. По-перше, з літа 2022 року і до закінчення воєнного стану введено мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Закон був прийнятий влітку, а мораторій діє з 24 лютого 2022 року. Це не дозволяє переглянути тарифи до економічно обґрунтованого рівня. По-друге, природний газ дорожчає в певні періоди, і чинний тариф не дозволяє покрити цю ціну, додає видання. Ситуація також ускладнилася через масштабні обстріли критичної інфраструктури, що змусило компанії використовувати частину коштів, які вони могли би спрямувати на покриття своїх боргів, на ремонт пошкодженого обладнання. У результаті підприємства ТКЕ накопичили багатомільярдні борги перед "Нафтогазом", джерела яких досі не встановлені. Наразі тривають консультації між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством фінансів та "Нафтогазом" у координації з МВФ, резюмує ЕП. Борги населення. За даними НКРЕКП, на початок жовтня 2023 року домогосподарства заборгували за газ 29 млрд грн. "Мова йде в тому числі про старі борги перед так званими газзбутами (контролювалися структурами Дмитра Фірташа – ЕП), які вже не постачають газ, а також про споживачів на територіях, які після початку великої війни окупували росіяни. Це Маріуполь, Мелітополь, частина Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей", – пояснило джерело ЕП. Борги облгазів та газзбутів. За даними ЕП, газорозподільні компанії заборгували "Нафтогазу" 21,3 млрд грн за так званий технологічний газ. Облгази також винні "ОГТСУ" 15,2 млрд грн за добовий негативний небаланс – газ, який був відібраний із системи без оплати, пояснили в ЕП. Є також старі борги, які утворилися до 2020 року. Зокрема, це борги облгазів перед "Укртрансгазом", які перевищують 20 млрд грн, та борги газопостачальних компаній, які становлять близько 24 млрд грн, додає видання. "Це історичні борги, які накопичувалися роками. Зрозуміло, що війна негативно вплинула, тому що багато об’єктів залишилося на окупованих територіях. Проблема була й раніше, коли довго не переглядалися тарифи на розподіл і вони не дозволяли покрити всі витрати, у тому числі на технологічний газ. Тобто левова частка боргів була зумовлена вадами державного регулювання", – сказав співрозмовник ЕП в уряді. Експерти та учасники ринку, опитані ЕП, кажуть, що простого рішення не існує. "Потрібен системний підхід, який містить у тому числі непопулярні заходи", – сказав представник однієї з державних компаній сектору. "Необхідно скасувати заборону на відключення споживачів (за винятком областей, де тривають бої – ЕП), щоб підняти рівень платіжної дисципліни. Розраховувати на тотальну свідомість споживачів не доводиться", – сказав співрозмовник ЕП в уряді. "Наша мета – до четвертого кварталу 2025 року поступово перейти до економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та скасувати всі ПСО. Це має робитися в комплексі з планомірним врегулюванням боргів на ринку газу і ТКЕ", – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко.

Приватизація Міноритарний власник Ocean Plaza погрожує державі судами. Як повідомляє liga.net, ТОВ "Ланіта Інвест", яке володіє 33,35% київського ТРЦ Ocean Plaza і контролюється бізнесменом Андрієм Івановим, звинуватило державу в обмеженні своїх прав і пригрозило судовим позовом. Безпосереднім власником Ocean Plaza є ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь"; державі у ньому належить 66,65%, а Іванову через "Ланіту" – 33,35%. За словами liga.net статут компанії вимагає 75% голосів для прийняття рішень на загальних зборах, а це означає, що без згоди Іванова нічого не може бути зроблено. 24 листопада 2023 року колегія Міністерства юстиції скасувала цю версію статуту, і тепер рішення можуть ухвалюватися простою більшістю голосів, пояснює видання. Також було обмежено повноваження дирекції [виконавчого органу управління "ІС Либідь" – SOE Weekly]. Згідно зі скасованим статутом, вона могла без загальних зборів затверджувати угоди на суму до 1 млн дол., тоді як тепер ця сума не може перевищувати 50 тис. дол. Скасований статут передбачав зміни і розширення складу дирекції компанії, а також диверсифікацію компетенцій і функціональних обов'язків кожного директора [члена дирекції – SOE Weekly], додає liga.net. [Простіше кажучи, імовірно, держава хоче знизити бар’єр для прийняття рішень загальних зборів, щоби вона могла самостійно керувати "Либіддю", в тому числі змінити менеджмент "Либіді", водночас обмеживши автономію нового менеджменту. – SOE Weekly.] "ТОВ "Ланіта Інвест" вважає рішення уряду неправомірним і таким, що спровокує тривалі судові розгляди, а отже, завдасть шкоди інвестору та активу", – йдеться у заяві компанії. [У заяві не уточнюється, де може бути ініційовано такий судовий процес. – SOE Weekly.] Як ми писали раніше, ФДМУ хоче продати державну частку в 66,65% у київському ТРЦ Ocean Plaza, що раніше належала підсанкційним російським олігархам Ротенбергам, за стартовою ціною 1,3 млрд грн. Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. Також ми писали, що у листопаді 2023 року тодішній в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин заявив, що Фонд оскаржив статут ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" і планує змінити керівництво після задоволення скарги.