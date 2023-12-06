Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підписав закон про додаткове оподаткування банків

Середа, 6 грудня 2023, 13:24 - Анастасія Жарикова

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений Верховною Радою закон про додаткове оподаткування банків.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Закон передбачає такі ставки оподаткування банків:

  • ставка податку на прибуток за 2023 рік становитиме 50%;
  • в наступні роки починаючи з 2024 - 25%.

Нагадуємо:

Реклама:

За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.

Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому читанні законопроєкт про додаткове оподаткування банків №9656д.

Міністерство фінансів ініціювало зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року.

Реклама:

За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд.

податки банки закон
Реклама:
Матеріали за темою
Податкові перевірки бізнесу: Зеленський підписав закон про скасування мораторію 6 грудня 2023, 10:32
Поновлення податкових перевірок: що зміниться? 5 грудня 2023, 18:31
Податки від грального бізнесу вже в 13 разів перевищили суму за весь 2022 рік 4 грудня 2023, 14:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті