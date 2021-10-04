Велика жовтнева революція: Як "Нафтогаз" витратить 50 мільярдів на перехід від "реформаторства" до "соціалізму"

"Нафтогазу" нема за що купувати необхідні для опалювального сезону обсяги газу, який побив усі цінові рекорди і продовжує дорожчати. За рахунок чого НАК планує втримати привабливі для населення тарифи?

Минулого тижня уряд переформатував правління НАК "Нафтогаз України", завдяки чому операційний контроль над компанією безроздільно перейшов в руки Юрія Вітренка.

З одного боку, це його безумовна перемога над опонентом Адрієм Коболєвим. З іншого – така ж безумовна відповідальність за все, що буде надалі відбуватися з "Нафтогазом".

Першими випробуваннями для команди Вітренко стане боротьба за збереження ролі України як транзитера російського газу в Європу, і нарощування внутрішніх показників його видобутку.

На розв'язання цих проблем можуть піти роки, але можливість показати швидкий результат у сьогоднішньої верхівки "Нафтогазу" теж є. Це проходження найближчого складного опалювального сезону під прапорами штучного стримування цін на газ для населення.

"Нафтогаз" уже заявив про підтримку фіксованого тарифу на рівні, який в чотири рази менше сьогоднішніх реальних цін. Але джерело компенсації майбутніх мільярдних збитків вже знайдено.

Минулого тижня Кабінет міністрів запустив механізм перерахування "Нафтогазу" 50 млрд грн, донором яких виступить "Оператор газотранспортної системи".

Команда молодості вашої

Перезапуск правління "Нафтогазу" почався з відходом старої команди на чолі з Отто Ватерландером.

Минулого тижня вакантні місця були заповнені новими людьми: Оленою Бойченко (HR-напрям), Владиславом Воловиком (юрист), Романом Чумаком (фінанси) і Маврикієм Калугіним (видобуток і реалізація газу).

Жоден з нових членів правління, на відміну від попередників, не є окремою "бойовою одиницею" – всі вони підпорядковані жорсткій вертикалі голови правління Юрія Вітренка.

У цьому чинна влада зіграла свою роль двічі. Перший раз, коли погодилася затвердити всіх перерахованих вище кандидатів, запропонованих главою правління. Другий раз – коли дозволила Вітренко проводити кадрові перестановки в компанії своїм одноосібним рішенням (без погодження з наглядовою радою).

Останнє рішення створило враження узурпації влади в компанії її першою особою, але насправді ні про яке розширення повноважень не йдеться.

Дозволивши Вітренку самостійно визначати кадрову політику в "Нафтогазі", уряд лише відновив колишній функціонал голови правління НАКу, якого той був позбавлений рішенням наглядової ради НАК від 13 травня 2021 року – якраз на старті конфлікту між ними, коли близька до Андрія Коболєва наглядова рада прагнула зберегти кістяк його управлінської команди в компанії.

Що зміниться в "Нафтогазі" зі зміною складу правління? Ймовірно, модель прийняття рішень.

"Раніше (при колишньому правлінні – ЕП) у нас були складні дискусії. Сварки з хати не виносили, але рішення приймалися в ході конструктивних конфліктів. Зараз (при новому правлінні – ЕП) дискусій не буде – всі члени правління будуть робити, що їм скаже Вітренко", – так бачить нову вертикаль "Нафтогазу" один з тепер уже колишніх членів правління компанії.

З огляду на статус звільненого, ця оцінка значною мірою суб'єктивна.

Але беззаперечним той факт, що зараз, коли вся повнота влади в "Нафтогазі" перейшла до команди Вітренка, на неї ж лягла і вся повнота відповідальності за проблеми, з якими зіткнеться компанія.

Труба допоможе

Перший виклик – це проходження опалювального сезону. На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд кубів газу. З них сьогодні Україна має лише 15 млрд куб м, тому інші 4 млрд куб м потрібно докупити. І це справжня проблема.

Минулого тижня спотова ціна на газ переступила позначку 1100 дол (30 тис. грн) за 1 тис. куб м, що в перерахунку на необхідні 4 млрд кубів становить більше ніж 120 млрд грн.

У реальності грошей швидше за все знадобиться менше, бо 30 тис. грн за тис. куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Але навіть якщо котирування в декілька разів скоротяться, на 4 млрд кубометрів, які не вистачає, "Нафтогазу" необхідні десятки мільярдів гривень.

Де їх брати, не було відомо до останнього. Відповідь на це питання дав Кабмін, прийнявши минулого тижня відповідну постанову.

Документом для "Нафтогазу" ініційована угода з державним "Оператором газотранспортної системи України" "про визначення порядку виплати "Оператором" компенсації необхідного доходу у зв'язку зі зміною ліцензіата діяльності з транспортування природного газу, а також укладення додаткових угод до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі "Оператора"".

У перекладі з бюрократичної на людську мову це означає, що після цих угод НАК отримає відшкодування за втрату контролю над газотранспортною системою, що сталася у 2019 році в результаті анбандлінгу.

За даними ЕП, загальний розмір компенсації визначений на рівні 51 млрд грн, основна частина якої (48 млрд грн) буде виплачена вищезгаданим "Оператором ГТС".

До останнього часу планувалося, що цю суму "Оператор" буде виплачувати рівними частинами по 9,6 млрд грн протягом 5 років. Зараз концепція передбачає виплату 48 млрд грн вже у 2021 році.

"З цієї суми на рахунках "Оператора" є тільки 30 мільярдів гривень (у вигляді чистого прибутку за останні півтора року роботи - ЕП). Відсутні 18 мільярдів "Оператор" швидше за все піде брати в кредит", – каже джерело ЕП в "Нафтогазі".

В "Операторі ГТС" цю інформацію підтвердили, але від запланованої екстреної виплати там явно не в захваті.

"Ми виконаємо рішення акціонера (уряд – ЕП). Але основне завдання "Оператора" – забезпечити безаварійну роботу ГТС. Тому у нас повинно бути достатньо коштів для ремонтів, техобслуговування труби, і необхідних капітальних інвестицій", – повідомив ЕП представник компанії.

Навіщо змушувати "Оператора" віддавати всі свої гроші відразу, та ще й заганяти в кредит? Тому що "Нафтогазу" нема за що купувати необхідні для опалювального сезону обсяги газу, про що компанія не соромиться публічно говорити.

Здавалося б, тут команді Юрія Вітренка можна звалити все на команду попередника Коболєва, при якому НАК вперше за останні 5 років закінчив 2020 рік зі збитками у 19 млрд грн.

Зрештою, за підсумками 2021 року фінансові показники "Нафтогазу" можуть виявитися ще більш сумними. Принаймні, зараз для цього уже створені всі передумови.

Вітренко публічно підтримує продаж газу побутовим споживачам по 7,4 грн/куб м, при тому, що поточна спотова ціна на ринку перевищує 30 грн/куб м. Різниця між цими цифрами – прямі збитки державної компанії.

Але кого це цікавить, коли президент країни, з подачі якого Вітренко пів року тому був специфічно призначений главою "Нафтогазу", орієнтований на соціальні тарифи в усіх сферах економіки.