Вітренко хоче переглянути газовий контракт "Нафтогазу" з компанією Фірташа

Укладений "Нафтогазом" контракт з компанією Дмитра Фірташа "ЙЕ Енергія" має низку недоліків, тому почався пошук альтернативного рішення.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час виступу на засіданні U.S. – Ukraine Business Council.

"Ми дивимося на контракт. Звичайно, мені не подобається, що компанії Фірташа купують газ нижче спотової ціни і можуть продати його промисловим споживачам", - сказав Вітренко.

За його словами, контракт ще залишається чинним, але до нього було поставлено питання різними органами, зокрема АМКУ, і створені ним можливості суперечать задекларованій боротьбі з олігархами.

Нагадаємо:

У березні "Нафтогаз" підписав угоду з найбільшим постачальником - компанією "ЙЕ Енергія" - угоду про купівлю-продаж природного газу, яка дасть змогу учасникам ринку запропонувати населенню ресурс за фіксованою ціною протягом року.

Економічна правда