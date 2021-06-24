Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.

Джерело: указ №266/2021

Деталі: Президент ввів у дію анонсовані раніше санкції проти Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Також економічні обмеження стосуються російських олігархів Олега Дерипаски, трьох Ротенбергів, бойовика Ігоря Безлера, члена ПВК "Вагнера" Дмитра Утікана.

Зокрема, Фірташу та Фуксу блокують активи, обмежують торгівельні операції, їм заборонено виводити гроші за межі України, анулюються певні ліцензії та дозволи, вони не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.

Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди та інші санкції.

Серед компаній, проти яких запровадили санкції:

низка авіакомпаній ("Аерофлот", "Вертольоти Росії", "Газпром авіа", "Руслайн", "Трансаеро" тощо),

заводів ("Брянський електромеханічний завод", "Улан-Уденський авіаційний завод", "Феодосійський Оптичний Завод", "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", "Сімферопольський виноробний завод" тощо),

бюджетні установи в окупованому Росією Криму (так зване "Управління справами президента РФ в Республіці Крим", "Керченський державний морський технологічний університет", "Санаторій "Гурзуфський"

та інші.

Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сторінці указу.

Що було раніше: 24 червня Зеленський підписав указ про введення санкції проти 55 банків та 3 людей.

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Передісторія:

18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Фукс назвав введені РНБО санкції помстою секретаря відомства Олексія Данілова та збирався подати на нього в суд, а також на рішення щодо санкцій.

Українська правда