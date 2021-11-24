Уряд розробив план боротьби з "олігархами" на 20 кроків: що в ньому

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Міністерство юстиції розробило план з 20 заходів для боротьби з впливом олігархів, серед яких посилення АМКУ та енергобезпека.

Про це відомо з засідання уряду.

Попри наявність пояснювальної записки та розпорядження у документах до порядку денного уряду, безпосередньо план заходів не опубліковано. Проєкт плану опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Він складається з 20 ключових заходів, доручених низці міністерств та органів влади, на період 2022-2023 роки.

Передусім йдеться про імплементацію закону "про олігархів", а саме – створення реєстру олігархів, розробки порядку перевірки ділової репутації для покупця ЗМІ.

Наступним пунктом є посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету шляхом ухвалення двох законів. Перший стосується безпосередньо вдосконалення роботи АМКУ (№5431), а другий – відповідальності за порушення конкурентного законодавства (№5432).

Також уряд хоче зробити так, аби міжнародні правові інструменти захисту іноземних інвестицій не поширювалися на інвестиції українських бенефіціарів компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях. Для цього потрібні зміни до міжнародних угод.

Крім того, в Україні розроблять законопроєкт про лобіювання, яким хочуть запровадити реєстрацію такої діяльності та публікувати договори про надання послуг.

Серед перших кроків – судова реформа, а саме реалізація Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства. Зробити це хочуть до кінця 2023 року. Зокрема, йдеться про добір суддів до КСУ, посилення спроможності Верховного Суду.

Декілька кроків зосереджено на енергетиці. Так, уряд хоче посилити безпеку електро- та газопостачання, для чого розроблять відповідний проєкт закону.

Далі, для боротьби з олігархами влада планує забезпечити цілісність і прозорість оптового енергетичного ринку, а також інтеграцію української енергосистеми до європейської ENTSO-E із зупинкою імпорту е/е з РФ та Білорусі.

Окремий пункт присвячено формуванню системи енергобезпеки. Серед заходів – створити перелік об’єктів критичної інфраструктури та забезпечити їхню стійкість.

Доопрацьованим законом про медіа влада хоче боротися зі впливом олігархів на ЗМІ, зокрема зробити структуру власності прозорою та дозволити Нацраді з питань телебачення та радіомовлення анулювання ліцензій медіа.

Також пропонується посилити фінмоніторинг для олігархів, покращити механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів компаній, які належать олігархам.

Іншим пунктом визначається необхідність у комплексній програмі протидії корупції (законопроєкт №4135)

Передбачено приведення рівня тарифів на вантажні перевезення залізницею до економічно обґрунтованих рівнів. Також уряд вбачає потребу у національному авіаперевізнику для боротьби з олігархами.

Також серед заходів пропонують законодавчо мінімізувати вплив потенційний вплив олігархів на політичні партії.

Нагадуємо:

23 вересня Рада прийняла у 2 читанні та в цілому президентський "антиолігархічний" законопроєкт №5599 - документ підтримали 279 нардепів.

Економічна правда