Гривня продолжает укрепляться и снова бьет рекорды. Что же будет с курсом до конца года?

Від початку року офіційний курс української валюти відносно долара США виріс на 7%, що дозволило гривні увійти до ТОП-10 валют світу, які від початку 2021 року найсильніше зміцнилися.

За підсумками 2019 року гривня взагалі очолила цей рейтинг – перш за все завдяки сприятливій ситуації на світових фінансових ринках та активній участі іноземців у кредитуванні українського уряду.

Сьогодні зміцненню гривні не заважає навіть "сезонний" фактор: зазвичай національна валюта зміцнюється у першій половині року, а девальвує наприкінці. Однак цьогоріч навіть у жовтні табло обмінників показують приємні для покупців валюти 26,6 грн за долар.

Однак й безмежного зміцнення гривні очікувати не слід. Перш за все через рекордне зростання цін на енергоносії у світі напередодні наближення холодів.

Чому гривня зміцнюється, що впливає на її курс та з якими цифрами на табло обмінників українці зустрічатимуть 2022 рік?

Що зараз впливає на курс

Другий рік пандемія залишатися ключовим фактором, який визначає курс гривні.

Спотворені ланцюжки постачання товарів, цінове ралі на сировинних ринках, стрімке відновлення економік, інфляція та грошові стимули найбільших центробанків світу впливають на курс з тією чи іншою силою, коригуючи його значення то в бік зміцнення, то у бік падіння.

Щоправда, на початку жовтня домінують все ж фактори, що схиляють гривню до ревальвації.

Від початку року українська національна валюта зміцніла відносно американського долара на 7%. Фактично курс "зеленого" впав майже на 2 гривні – з 28,3 до 26,6 грн за долар.

Ситуація на світових товарних ринках хоча і погіршується, проте залишається доволі сприятливою для України. Рішення МВФ про найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення між країнами-учасницями допоміг нашій державі спокійно пройти пікові витрати за виплатою держборгу.

Та й українські заробітчани, попри карантинні обмеження, продовжують переказувати на Батьківщину рекордні обсяги іноземної валюти.

Ціни на товарних ринках. Різке та непередбачуване відновлення світової економіки створювало ажіотаж найбільш різноманітних товарів: від деревини до мікросхем. Ціни били рекорди і Україна від цього переважно вигравала.

"Більшу частину року була дуже сприятлива ситуація на зовнішніх товарних ринках для української валюти. Високі ціни на товари, які ми експортуємо, та низькі – знову ж таки, протягом більшої частини року – на товари, які ми імпортуємо", – пояснює інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

І хоча ситуація на товарних ринках в останні місяці погіршується, проте, найімовірніше, вона не здатна кардинально переламати тренди на валютному ринку України.

Одна з найбільших статей українського експорту – аграрна продукція, зокрема зернові – продовжує насичувати економіку щедрими надходженнями валюти. Ціни на зернові на світових ринках продовжують зростати, навіть попри надходження нового врожаю.

Очікується, що цьогорічний врожай стане рекордним за всю історію України. Проте так пощастило не всім країнам-експортерам зернових.

Як наслідок, ціни на цей товар залишаються доволі високими, що забезпечить значні валютні надходження в економіку. Надлишкова пропозиція валюти тягнутиме курс долара вниз.

Ймовірно, саме високі обсяги експорту агропродукції разом з високими цінами є одним з ключових факторів нинішнього зміцнення гривні.

"Аграрії, очікуючи майбутнього зменшення цін на свою продукцію, вирішили зараз наростити обсяги експорту. Можливо, зараз також експортується навіть частина минулорічного врожаю", – припускає виконавчий директор аналітичної організації CASE-Україна Дмитро Боярчук.

Ще одним товаром українського експорту, який суттєво зростав на початку року, стала залізна руда. Її зростання було на стільки сильним, що влада навіть задумалася змінити під неї податкову систему, збільшивши ренту на її видобуток.

Щоправда, ініціативи депутатів та уряду швидко втратили свою актуальність, бо ціни на руду вже влітку поповзли донизу. Причина – уповільнення темпів росту економіки Китаю – найбільшого торговельного партнера України та одного з найбільших у світі імпортерів руди.

Хоча українські експортери відчують це падіння цін не одразу, а з певним часовим лагом. Ще деякий час вони постачатимуть руду, законтрактовану за високими цінами.

Набагато більше занепокоєнь для гривні створюють ціни на енергоресурси. Так, нафта марки Brent напередодні вперше з 2018 року перетнула позначку у 80 дол за барель.

Ще гірша ситуація на ринку газу. Напередодні опалювального сезону ціни на блакитне паливо мало не щодня б'ють все нові й нові цінові рекорди. За останні три місяці вартість газу на європейському ринку злетіла в 13 разів.

В Європі виник серйозний дефіцит блакитного палива через зростання обсягів споживання газу (пов'язаний з відмовою від менш екологічного вугілля) та зменшенням постачання газу з Росії. Остання таким чином тисне на ЄС, аби пришвидшити запуск "Північного потоку-2" та гарантувати собі можливість відмовитися від послуг українського транзиту.

Для проходження опалювального сезону Україні необхідно 19 млрд кубометрів газу з яких в наявності є 15 млрд куб м. Ще близько 4 млрд куб м газу доведеться купувати. При поточній ціні у 1300 дол. за тисячу кубів на це потрібно витратити 5,2 млрд дол., що може стати справжнім викликом для стабільності гривні.

"Енергетична криза посилює ризики ослаблення гривні. Перш за все, підвищення вартості імпортованих газу, нафти, нафтопродуктів, вугілля та добрив буде збільшувати зовнішньоторговельний дефіцит України. Також енергетична складова, яка подорожчала, буде все більше впливати на зростання вартості інших товарів, що імпортуються", – зазначає голова департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Держборг, МВФ та ФРС. Ще одна несприятлива для гривні обставина – зовнішні борги уряду. На вересень цього року припав пік виплат за державним боргом – майже 105 млрд грн (у гривневому еквіваленті). Переважну частину цієї суми Мінфін виплачував в іноземній валюті.

Значні валютні виплати могли призвести до дефіциту валюти на ринку та, як наслідок, зростання курсу долара. Однак цього не сталося завдяки несподіваній допомозі МВФ.

Наприкінці серпня Україна, як і більшість країн світу, отримала частину від найбільшого в історії розподілу спеціальних прав запозичень МВФ. Для підтримки відновлення світової економіки фонд направив країнам-учасницям 456 млрд СПЗ – еквівалент 650 млрд доларів. З них Україна отримала 2,7 млрд доларів.

Ці кошти були як ніколи доречним та дозволили без проблем пройти вересневий пік виплати боргів. В останні три місяці року Україна мусить повернути кредиторам ще 128 млрд грн, більшість з яких становлять гривневі ОВДП, проте вони якраз не потребуватимуть купівлі валюти.

Операції з державним боргом впливають на гривню двояко: коли борг, особливо валютний, погашається, це може послаблювати позиції національної валюти. Натомість, коли валютні борги залучаються, гривня навпаки зміцнюється.

Саме так відбулося у 2019 році, коли іноземні інвестори відкрили для себе внутрішній ринок державних запозичень. Тоді всього за рік вони вклали в ОВДП еквівалент 110 млрд грн, що мало наслідком падіння курсу долара одразу на 5 гривень.

Наприкінці вересня та початку жовтня 2021 року інтерес нерезидентів до українського держборгу знову пожвавився, хоча напередодні вони переважно виходили з боргових зобов'язань українського уряду.

Надалі на динаміку інвестицій нерезидентів в ОВДП впливатиме низка факторів. Найбільш суттєвий з них – скорочення програм монетарної підтримки Федеральною резервною системою США.

Більш жорстка монетарна політика Штатів робитиме казначейські зобов'язання США дорожчими. Як наслідок, облігації країн, що розвиваються, ставатимуть менш привабливими для закордонних інвесторів.

Втримати нерезидентів в ОВДП чи навіть примножити їхній портфель може хіба що зростання ставок по запозиченнях України. А останнє цілком можливе, оскільки уряд не виконує план з державних видатків – наприкінці року потрібно здійснювати багато розрахунків, залучаючи для цього борговий ресурс.

Минулого року ця ситуація призвела до росту ставок за ОВДП одразу на декілька відсоткових пунктів. Ймовірно, що це може повторитися знову.

"Не варто забувати й про фактор кінця року, коли буде закриватися багато видатків, перш за все капітальних. Видатки бюджету у цей період можуть вирости у 1,5-2 рази. Частина цієї гривні, так чи інакше, потрапить на валютний ринок", – нагадує директор департаменту ризик-менеджменту "Акордбанку" Микола Войтків.

Однак не менш важливим для нерезидентів є питання продовження співпраці України з МВФ.

"Ми зараз бачимо ситуацію з "Нафтогазом". Цю державну компанію знову повертають у такий нестійкий стан, покладаючи на неї весь удар від майбутнього опалювального сезону. Для МВФ це може означати, що всі ті титанічні зусилля, які були зроблені у наведенні ладу в українській енергетиці, буде зруйновано", – додає Боярчук.

Нацбанк та інфляція. Ріст цін на світових сировинних ринках цього року та ультрам'яка монетарна політика провідних центробанків призвели до різкого росту інфляції. Ціни ростуть в усьому світі й Україна тут виключенням не стала.

У серпні 2021 року річна інфляція в Україні становила 10,2% при тому, що офіційно закріплена ціль Національного банку є вдвічі меншою – 5% +/- 1 відсотковий пункт.

Щоб побороти інфляцію, Нацбанк вже вдався до серйозного підвищення облікової ставки: від початку року вона зросла з 6% до 8,5%. Однак наразі це майже не відобразилося на темпах зростання цін.

Стримати інфляцію може зміцнення гривні, наслідком чого може бути менше зростання цін на імпортні товари. Нацбанк вже почав рухатися у цьому напрямку, щонайменше, вербально.

22 липня Нацбанк заявив, що зменшує щоденні планові обсяги купівлі валюти на міжбанківському ринку з 20 до 5 млн доларів. Це символічне рішення, яке мало дати ринку сигнал, що регулятор поводитиметься більш стримано у разі ревальвації гривні.

Хоча наразі аналітики не бачать активного сприяння щодо зміцнення гривні зі сторони Нацбанку.

"Поки що ми не бачимо, щоб це так активно відбувалося. Хоча напередодні навіть Ніколайчук (Сергій Ніколайчук – заступник голови НБУ з питань монетарної політики – ЕП) казав, що для того, щоб боротися з інфляцією, вони будуть дозволяти гривні укріплюватися", – повідомив Сергій Фурса.

Яким може бути курс надалі

Майбутній курс української валюти – результат рівняння з дуже багатьма невідомими. З одного боку, ситуація у зовнішній торгівлі та щедра допомога від МВФ наприкінці літа допомагають гривні залишатися на сильніших позиціях відносно долара.

Однак цей баланс доволі хиткий. Шальки терезів може схилити у бік традиційної осінньої девальвації реалізація лише одного з численних ризиків, що лежать на горизонті.

"Висока зовнішня енергозалежність робить позиції України уразливими через комбінації двох чинників: стрімкого зростання цін на енергоносії та погіршення ринкових настроїв внаслідок більш швидкого згортання стимулювання західними центробанками. Така комбінація підвищує ризики не тільки ослаблення гривні, але й більш високої інфляції", – пояснює Олександр Мартиненко з ICU.

Банкіри та експерти сходяться на тому, що девальвації гривні наприкінці року, швидше за все, уникнути не вдасться. Однак на скільки вона буде сильною, залежатиме від здатності влади впоратися з викликами в енергетичній сфері та ситуації на світових фінансових й товарних ринках.

"Якщо ціни на енергоресурси продовжать зростання, а ціни на продукцію українського експорту стабілізуються і почнуть зменшуватися, згодом це призведе до збільшення девальваційного тиску, і курс послабиться. Втім, ми не очікуємо різкої девальвації, якщо тільки держава не змінить принципи регуляторної політики на валютному ринку", – додає аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Карта іноземних інвесторів на ринку ОВДП сьогодні не робить такого вирішального впливу на курс, як це було у 2019 році. Однак вони все ще можуть допомогти гривні пройти зиму з меншою девальвацією.

Щоправда, для цього уряду потрібно буде наважитися до суттєвого підвищення ставок ОВДП, а відтак - збільшити видатки на обслуговування боргу у майбутніх бюджетних періодах.