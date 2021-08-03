МВФ затвердив розподіл 650 мільярдів доларів. Україні теж перепаде

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Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікацій МВФ.

Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня 2021 року. Новостворені СПЗ будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їх існуючим квотам у Фонді.

Близько 275 млрд доларів з нового розподілу надійде країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються, в тому числі країн з низьким рівнем доходу.

"Це найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", – заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

МВФ також вивчає інші варіанти допомоги біднішим і більш уразливим країнам у відновленні їх економіки.

"Можна розглянути створення нового Трастового фонду на цілі досягнення стійкості і довгострокової стійкості для сприяння більш міцному і стійкому зростанню в середньостроковій перспективі", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду.

Економічна правда