Уряд на 8% відстає за бюджетними видатками – Мінфін

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У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Результати вересня

У вересні за доходам загальний фонд бюджету перевиконали на 1,1%, або на 0,9 млрд грн. Усього надійшло 83,3 млрд грн.

Традиційно перевиконання зумовлене платежами від Держподаткової: за місяць вони становили 39,7 млрд грн (+2,3%, або 0,9 млрд грн).

Найбільше зібрано податку на доходи фізичних осіб та військового збору (11,6 млрд грн) та податку на додану вартість (12,6 млрд грн).

Від митниці отримано 40,5 млрд грн із незначним перевиконанням плану у 0,1% (+0,1 млрд грн). Майже всю суму зумовив податок на додану вартість (37,8 млрд грн).

Єдиного соцвнеску за місяць зібрано 28,9 млрд грн.

Три четвертих року

За доходами 9 місяців загальний фонд бюджету перевиконано на 3,8% від плану, або на 28,6 млрд грн. Усього в казну надійшло 783,3 млрд грн.

З них податкова перерахувала 449,6 млрд грн (5,1% понад плану), митниця – 284,6 млрд грн (3% понад плану).

Єдиного соцвнеску за три квартали зібрано 250,3 млрд грн, що на 8,1 млрд грн перевищило очікувані показники.

Видатки відстають від плану, а саме на 7,7% – їх здійснено на 827,1 млрд грн. Повністю профінансовані соцвидатки, оборона, обслуговування боргу та субвенції місцевим бюджетам.

Бюджет зведено з дефіцитом 37,4 млрд грн, зокрема загальний фонд з дефіцитом у 39,8 млрд грн. Плановий дефіцит становить 141,1 млрд грн.

Фінансування

Державні запозичення відстають від плану на 22,3% і становлять 360,8 млрд грн за січень-вересень.

Від внутрішніх запозичень (ОВДП) бюджет залучив 260,8 млрд грн, зокрема 69,2 млрд грн в іноземній валюті (2 млрд доларів та 418,1 млн євро).

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП на 1,8 млрд грн для подальшого їхнього обміну на акції "Експортно-кредитного агентства" заради його докапіталізації.

Із зовнішніх джерел залучено 98,2 млрд грн, найбільше – 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їхнього дорозміщення з дохідністю 6,30%.

Крім того, у вересні уряд отримав 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) від розподілу 650 млрд доларів коштів МВФ.

На погашення державного боргу спрямовано 357,6 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 110,2 млрд грн (92,3% плану). Нагадаємо, що вересень був піковим місяцем для виплат за боргом.

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Нагадуємо:

Розпис державного бюджету з січня перевиконано на 4,1% з доходами у 700 млрд грн, дефіцит становить 6 мільярдів гривень.

Економічна правда