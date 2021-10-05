Зазіхають на 1300 доларів: газові ф’ючерси на нових рекордах

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Ф’ючерси на газ у Європі вкотре встановили історичний рекорд з позначкою 1277 доларів за тисячу кубів.

Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.

5 жовтня листопадові ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Роттердамі сягнули 104,45 євро за МВт-год. Це близько 1277,74 долара за тисячу кубометрів.

За добу ціна зросла на 6,6%. Ф’ючерси на грудень додали 6,5% до 103 євро за МВт-год (1086,65 долара за тисячу кубів).

З 1 липня ціна зросла вчетверо, з 26,348 євро за МВт-год.

Причиною досі є обмеження поставок газу Газпромом в надії сертифікації газогону Північний потік-2. У понеділок, 4 жовтня оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

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Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки у 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Це тисне й на попит на нафту, виробництво якої через пандемію обмежено країнами-експортерами ОПЕК+. Наразі обсяг видобування недостатній, аби задовольнити потреби ринку. Країни вирішили не переглядати план на листопад, що спричинило стрімке зростання цін 4 та 5 жовтня.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Економічна правда