Шмигаль про жнива-2021: Можемо вийти на рекордні показники врожайності

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Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що цього року Україна може вийти на рекордні показники врожайності в порівнянні з минулими роками.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"В Україні продовжується збір зернових і зернобобових культур. І цього року ми можем вийти на рекордні показники врожайності в порівнянні з минулими роками.

Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому. За минулий рік було намолочено 25 млн тонн пшениці", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання уряду.

Нагадаємо:

Українські аграрії від початку збиральної кампанії станом на 23 липня намолотили 14,1 млн тонн (+8,6 млн тонн за минулий тиждень) зерна нового врожаю.

У березні 2021 року в Мінекономіки заявляли, що врожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні 75 мільйонів тонн, це - показник рівня 2019 року, що залишається рекордним обсягом врожаю.

Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Економічна правда