Глава энергорегулятора Валерий Тарасюк: Куда не поеду – мне "садятся на хвост" журналисты телеканала "Украина"

Ниже – о том, зачем успешный бизнесмен перешел на государственный хлеб в НКРЭКУ, с чего начался его конфликт с ДТЭК, как он видит его решение и зачем ездит в Офис президента.

Валерий Тарасюк возглавил Нацкомиссию по регулированию энергетики осенью 2019 года, когда это кресло стало вакантным в результате досрочной отставки Оксаны Кривенко.

Процедура замены главы ведомства проходила штатно и вряд ли заслуживала бы отдельного внимания, если бы не одно "но". Первое лицо НКРЭКУ сменилось почти синхронно со сменой фамилии президента Украины.

С одной стороны, в желании Владимира Зеленского видеть у руля энергорегулятора понятное для себя лицо нет преступления. С другой – чего тогда стоят реформы в ТЭК, одной из которых был перевод Нацкомиссии на рельсы полной независимости от власти?

У героя интервью простой ответ на этот вопрос: "Ничего страшного, если членов комиссии назначают президент, парламент или Кабмин. Важно, чтобы их нельзя было уволить по пожеланию кого-либо".

Большинство лицензиатов с этим по умолчанию согласны, но есть исключение. Да еще и какое: в состоянии конфликта с НКРЭКУ уже несколько месяцев находится главный игрок в энергетике Украины группа "ДТЭК".

Если вначале казалось, что речь идет о сложном процессе притирки, то сейчас в их отношениях начали проскакивать элементы уличной драки.

Оппоненты Тарасюка видят за этим противоборство Игоря Коломойского и Рината Ахметова. По их мнению, Тарасюк входит в обойму сторонников главы комитета по ТЭК Андрея Геруса, который совмещает публичную борьбу с ДТЭК и замалчивание антигосударственных действий группы "Приват".

Принять эту версию за основную не дает очевидный факт: роль Геруса в принятии властью стратегических решений никогда не была решающей и оказалась нивелированной им же, когда он отказался возглавить Минэнерго. Каковы же тогда истоки конфликта Нацкомиссии и ДТЭК?

Герой интервью видит ответ в чрезмерной уверенности донецкой группы: "Они приходили к нам с диалогом, который превращался в лекцию. ДТЭК не привыкла, что их требования не исполняются, поэтому постепенно стало нарастать напряжение". Снимется ли оно в ближайшее время? Очевидно, нет.

НКРЭКУ стоит на пороге законодательного наращивания своего функционала: скоро в Украине будет имплементирован регламент ЕС, известный как REMIT. Он резко расширит контроль и воздействие энергорегулятора на участников рынка. Кто будет первым таким участником – вопрос риторический.

Ниже – о том, зачем успешный бизнесмен Валерий Тарасюк перешел на государственный хлеб в НКРЭКУ, с чего начался его конфликт с ДТЭК, как он видит его решение и зачем ездит в Офис президента.

Зачем Тарасюк сменил бизнес на госслужбу, и является ли регулятор независимым

— До прихода в НКРЭКУ вы работали в бизнесе. На вас зарегистрированы компании "Дніпровський краєвид", "Мальва-2007", "ТВ-трейд", "Лексвел и партнеры". Зачем бизнесмен идет на госслужбу с небольшой зарплатой?

— Сейчас зарплата не такая уж и небольшая, но уходил я на госслужбу, когда зарплаты были маленькими. У меня еще с университета была мечта о госслужбе. В то время я не мог позволить себе это по экономическим соображениям, поэтому начал свою карьеру в частном бизнесе.

К 2014 году я был достаточно состоятельным человеком по украинским меркам, после чего и перешел на госслужбу.

— То есть вы долларовый миллионер и можете себе позволить не думать о зарплате, а заниматься реализацией амбиций. Так?

— Честно говоря, зарплата все равно имеет значение. Очень приятно, когда государство достойно оценивает твою работу. Финансовая независимость – это один из аспектов независимости регулятора.

— Вопрос в контексте независимости регулятора: вы были назначены членом комиссии в 2019 году и стали ее главой после досрочного отстранения Оксаны Кривенко, назначенной при Петре Порошенко.

— Она была избрана главой комиссии на два года, но это не исключает того, что члены комиссии могут избрать себе голову в любой момент, а не дожидаясь истечения двухлетнего периода.

— Наверное, корректнее будет сказать, что замена главы НКРЭКУ произошла вследствие изменения фамилии президента. Как в таком случае можно говорить о реальной независимости регулятора от власти?

— Если мы проанализируем документы всех наших европейских коллег относительно независимости органа и членов НКРЭКУ, то увидим прямое указание, что независимостью является не столько назначение, сколько невозможность увольнения членов комиссии.

Наши международные партнеры всегда подчеркивают: ничего страшного, если членов комиссии назначают президент, парламент или Кабмин. Важно, чтобы их нельзя было уволить по пожеланию кого-либо.

— Однако пример Кривенко показывает, что у нас этот принцип не работает. Ее сняли с должности раньше срока, на который она была утверждена, и произошло это в результате смены власти в 2019 году.

— Повторю: независимость члена (не главы) заключается не в процедуре назначения, а в процедуре увольнения, а должность главы выборная (это решение членов комиссии). Оксана осталась членом НКРЭКУ, была уволена даже не в первую волну ротации и планирует дальше работать в комиссии.

— В 2019 году Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным. Что сейчас с этим решением? Не может ли оно использоваться как элемент влияния власти на регулятора?

— Вы путаете разные процессы. В 2019 году было решение КС признать неконституционными отдельные положения закона "Об НКРЭКУ". Парламент на это решение отреагировал и внес необходимые изменения.

Но есть другое производство в Конституционном суде, которое касается признания недействительным назначения всех членов комиссии.

Этот процесс не завершен, потому что Конституционный суд ушел в письменное производство, и мы не знаем, когда можно ожидать его решения на этот счет. Это неприятное состояние неопределенности.

Как Тарасюк поссорился с ДТЭК Рината Ахметова

— Переговоры Украины с Россией по газу в 2020 году вы описывали так: "Я видел, как вели переговоры наши. В Берлине, прежде всего, отличился Юрий Витренко, он профессионально раскладывал аргументы. Оржель также был на высоте. А в Минске отдаю должное работе Андрея Ермака, он там проявил себя сильным политиком". Из этой цитаты можно сделать вывод, что с Валерием Тарасюком сложно поссориться.

— Я действительно всегда конструктивно настроенный человек.

— Как конструктивно настроенный Валерий Тарасюк поссорился с ДТЭК?

— Это не Валерий Тарасюк поссорился с ДТЭК, а это ДТЭК предъявил слишком завышенные ожидания к НКРЭКУ. Я хоть и конструктивный человек во многом, но есть четкие красные линии, которые переходить нельзя.

— Когда вы поняли, что в отношениях с ДТЭК перейдена красная черта?

— Забегая наперед, подчеркну, что, несмотря на все гадости, которые ДТЭК вылила и продолжает выливать на комиссию и на меня лично, я все равно дал себе обет быть взвешенным регулятором по отношению ко всем, включая ДТЭК. То есть я не буду скатываться к какой-то персональной обиде или мести.

Эти отношения развивались постепенно. Я пришел в комиссию в ноябре 2019 года, когда включились атомные блоки, и цена на электроэнергию начала снижаться. В ДТЭК считают, что они самые умные (что очень опасное и ошибочное мнение). Они начали настаивать на принятии каких-то решений.

— То есть приходили к вам не за диалогом, а с лекцией.

— За диалогом, который превращался в лекцию. ДТЭК не привыкла, что их требования не исполняются, поэтому постепенно стало нарастать напряжение.

В 2020 году мы надумали ввести RAB-регулирование для наших электрораспределительных компаний, но в процессе обсуждения и принятия решений по этой теме ДТЭК выступила с завышенными требованиями к RAB: настаивала на завышенных ставках доходности для своих компаний.

— Можно сказать, что конфликт между вами начался именно с RAB?

— Скорее всего, да. Это и было красной чертой, перейти которую мы не могли.

Речь идет про отношения с ДТЭК, а не всем бизнесом Ахметова. Мы общаемся со многими участниками рынка, в том числе с потребителями, например, с "Метинвестом". С этой компанией у нас конструктивные отношения.

— Означает ли это, что у НКРЭКУ конфликт не с Ахметовым, а с отдельными управляющими его бизнеса?

— Это связано с персоналиями.

— С Максимом Тимченко.

— Такое предположение у меня существует, потому что иначе тяжело объяснить то, что происходит.

О ярых лоббистах Ахметова и судах с ними

— Цитата народного депутата Михаила Волынца за октябрь 2020 года: "Окружной админсуд по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Тарасюка на должности члена комиссии и назначил дело на рассмотрение". Волынец – это апологет ДТЭК?

— Однозначно. Волынец, Наливайченко и Кучеренко – это трое самых ярых лоббистов компании ДТЭК. К ним часто примыкает Буймистер.

— Свой иск Волынец объяснил тем, что до назначения в комиссию вы имели отношение к энергетическому поставщику "Эф энд эм Украина".

После назначения вы передали управление им своему брату Артему Тарасюку, в то время как закон запрещает назначать членом комиссии персону, родственники которой управляют отраслевыми компаниями.

— Эта компания занимается недвижимостью и инвестпроектами. Еще когда я управлял ею, была мысль заняться торговлей электроэнергией. Мы получили лицензию, но так ее и не использовали. То есть данная компания, как и другие, о которых пишут "доброжелатели", на рынке энергетики не работала.

— На какой стадии находится судебный процесс, начатый Волынцом?

— Нет решения даже на уровне первой инстанции.

— Этот процесс – элемент попытки влияния ДТЭК на регулятора?

— Совершенно верно. Как и фейковая ТСК Верховной Рады (Кучеренко, Наливайченко, Волынец), которая неутомимо "расследует" мои действия (больше 40 заявлений в прессе в 2021 году). Хотел помочь их "расследованиям", но получил ответ от Верховной Рады, что такой ТСК нет.

— Этим иском Тимченко приглашает вас к диалогу?

— Не знаю. Мне кажется, приглашение к диалогу – это когда звонят или пишут с соответствующим обращением.

Тактика ДТЭК действительно очень странная. За мной ездят журналисты телеканала "Украина". Часто стоят три экипажа под зданием комиссии, и в какую сторону я не поеду, они с камерами демонстративно "садятся на хвост".

Первый раз, когда это произошло, думаю, поезжу два часа, и они от меня отстанут, но нет. Поехал домой – они за мной, но там шлагбаум, их не пропустили. В следующий раз я выхожу откуда-то, они вылетают из машины с камерами и говорят: "Зачем вы допустили манипуляции на рынке?".

Я им ответил, чтобы они разобрались в материале.

Потом еще были экипажи без опознавательных знаков, сидели в машинах под комиссией, ездили за мной по городу. Даже пришлось вызывать полицию, потому что действительно было непонятно, что за люди.

Насильственных действий с их стороны как бы нет, но я вот думаю: какая у всего этого цель? Я должен выйти и сказать: "Максим Викторович, пожалуйста, скажите, что надо сделать? Я не могу так жить"?

— Еще одна претензия Волынца к вам в том, что вы владелец кипрской компании "Дилак инвестментс лимитед". Что ей принадлежит?

— Такой мути много. С 1998 года, то есть больше 20 лет, я занимался корпоративным управлением компаний своих бывших работодателей.

"Дилак инвестментс" была одной из компаний Михаила Спектора и в ней мне принадлежало 10%. Это был мой менеджерский пакет. По этому поводу я давал пояснение НАЗК. У них замечаний нет.

— ДТЭК является монополистом на рынке энергетики?

— ДТЭК является участником со значительной рыночной силой. Мы между собой считаем ее монополистом с точки зрения влияния на рынок.

Сложилась ситуация, что цена на электроэнергию по двусторонним договорам привязана к рынку на сутки вперед (РСВ), на котором ДТЭК нам всем показала свою рыночную силу. Это монополизм или нет? Думаю, более яркий пример монополизма в практическом применении тяжело придумать, когда одна компания одним своим действием может рынок или положить, или поднять.

— Вас считают единомышленником главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, который конфликтует с ДТЭК. Уместно ли считать, что в связи с этим вы решили проявить с ним солидарность?

— Я не вижу каких-то воинствующих действий между ДТЭК и Герусом. Возможно, их пиар-специалисты просто переключились с Геруса на меня.

Возвращаясь к вопросу. Если сказать, что никакой связи тут нет, это будет неправда. Я стал членом регулятора в том числе по рекомендации Геруса. Знаете, хорошо искать простые объяснения. Почему Тарасюк не делает это для нас? Потому что он в команде Геруса, а Герус – плохой человек.

О рекордном обвале цен на электроэнергию и последствиях для рынка

— Переходим к инциденту с ценами на электроэнергию в первых числах июля. Комиссия проводила срочное заседание. Можно ли утверждать, что принятых решений достаточно, чтобы ситуация не повторилась?

— У принятых решений было несколько целей.

Во-первых – успокоить рынок и показать, что регулятор не стоит в стороне, а готов экстренно вмешиваться. Во-вторых – что он принимает экстраординарные меры, потому что введение минимальной цены на рынке "на сутки вперед" произошло впервые в истории и, надеюсь, в последний раз.

Другие меры также логичны и обоснованы. Мы ввели 50-процентное ограничение торговли электроэнергией внутри группы. Это связано с тем, что истинной причиной обвала цен стала торговля внутри одной группы – ДТЭК.

— Что регулятор сделал для того, чтобы такая ситуация не повторилась?

— Это очень хороший вопрос. Уровень, до которого обвалилась цена, обоснованный или необоснованный? Конечно, 400 гривень за мегаватт-час не обоснованы и вызваны паникой, но вполне возможно, что цена ниже 1 тысячи гривень реальная. Потому что летом возникает вопрос громадного профицита в системе из-за избыточного наличия возобновляемых источников энергии.

Я склоняюсь к тому, что в будущем мы будем жить в парадигме, когда зимой в периоды дефицита производства электроэнергии у нас будут высокие цены на электроэнергию, и на этот период мы все-таки будем повышать прайскепы, а на периоды профицита (конец весны и лето) цены будут низкими.

— Что сделано, чтобы ситуация с бесконтрольным падением цен не повторилась?

— Сегодня (9 июля. – ЭП) комитет Верховной Рады будет рассматривать правки к закону №3508д, который обяжет всех производителей электроэнергии продавать на открытых электронных аукционах 100% вырабатываемого. Ныне такое обязательство касается государственных и коммунальных компаний.

После принятия этого решения условные "Донбассэнерго" или ДТЭК не смогут продать электроэнергию своим компаниям, как произошло при обвале цен в начале июля. Не смогут, потому что производители электроэнергии будут обязаны огласить открытый аукцион, на который смогут прийти не только их родственные трейдеры или поставщики, а весь рынок.

— Озвучивалось много версий, почему ДТЭК спровоцировала снижение цен. Одна из них – группа хочет добиться смены состава регулятора.

— Ни для кого не секрет, что они не очень счастливы, что регулятор не выполняет все их прихоти.

— В марте в Окружной административный суд Киева был подан иск от некой компании "Техноинвест" с требованием уволить четырех членов комиссии: Магды, Кайдаша, Бабий и вас. Этот иск инспирирован ДТЭК?

— Мы считаем, что да. Это из той же серии, что и иски Волынца.

— Возвращаясь к обвалу цен на РСВ. Вы говорили, что ДТЭК пошла на это, несмотря на собственные убытки. О каких суммах идет речь?

— Да, ДТЭК пошла на это. В результате падения рынка ДТЭК тоже понесла убытки. По суммам надо прикинуть. Возможно, я смогу дослать вам цифры. Сама компания признает, что ее договора с конечными потребителями, в том числе с компаниями своей же группы, привязаны к цене РДН.

Убытки понесли все генерирующие компании, все трейдеры, которые купили на рынке двусторонних договоров. Убытки понесли все, кроме потребителей.

— Не приведут ли такие ситуации к тому, что на рынке останутся только ДТЭК и "Юнайтед энерджи"?

— Возможно, это и есть их цель. Но я думаю, что рынок это отрегулирует.

— ДТЭК потеряла на этом решении миллионы гривень?

— Да.

— Как можно представить себе механику процесса принятия такого решения? Сидит Максим Тимченко и думает: не подрессировать ли мне НКРЭКП за условные 10 миллионов гривень?

— Было бы лучше спросить у Тимченко, что он думал. Обязательно спросите, мне тоже интересно, что он думал, когда принимал решение о таких действиях.

Повторяю: основная причина обвала – это компания ДТЭК, которая вывела свои объемы, переведя их на рынок на сутки вперед на свои же компании. Единственное – я допускаю, что ДТЭК сама не ожидала именно такого обвала, потому что в этот день совпали некоторые другие факторы.

— Вопрос о REMIT (регламент ЕС о добросовестности и прозрачности энергорынка, имплементация которого расширит воздействие НКРЭКУ на участников рынка. – ЭП). Если бы он сейчас работал, это помогло бы регулятору эффективнее реагировать на эти истории с ценами?

— Внедрение REMIT – наше обязательство перед ЕС. После его внедрения усилится ответственность участников рынка в случае их манипуляций.

Если бы сейчас работал REMIT, он, конечно же, помог бы. И тем, что вводит автоматическую процедуру мониторинга действий участников, и тем, что им грозят санкции в размере 10% от оборота. Это сильно отрезвляет.

О пересмотре тарифов на электроэнергию для населения

— Сейчас активно обсуждается вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. Была информация о двух концепциях. Какие изменения нас ждут и когда они могут вступить в силу?

— Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу.

— А если конкретнее по поводу изменений, которые ждут население?

— Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного.

— Каким должен быть "зеленый" тариф по отношению к сегодняшнему?

— Мне хочется сказать, что вполовину меньше, но я понимаю, что я где-то субъективен. Если честно, я считаю, что снижение "зеленого" тарифа на треть принесло бы консенсус между всеми участниками. Тогда можно было бы сказать, что на этом рынке нет привилегированных сторон.

— На треть – это до уровня компромисса с владельцами "зеленых" мощностей или до уровня экономически обоснованного тарифа?

— Это где-то на грани. Конечно, это все равно выше, чем в Европе (в ЕС. – ЭП), но мы должны учитывать наши страновые риски, наше экономическое положение, все-таки кредитные ставки у нас выше.

"Наши сотрудники немного в шоке от законопроекта по газовым долгам"

— Прокомментируйте законопроект 3508-д о долгах на рынке газа. Регулятор его поддерживает в таком виде?

— Он получился настолько большим, что мы до сих пор пытаемся его осознать.

С одной стороны, наши сотрудники немножко в шоке, потому что там слишком много полномочий комиссии по верифицированию долгов, а мы знаем, что любой зачет долгов заканчивается уголовными делами.

Поэтому наши сотрудники волнуются. Скажу честно: аппарат комиссии боится этого законопроекта и будет рад, если он не будет проголосован. (14 липня депутати ухвалили закон про реструктуризацію боргів на ринку газу. – ЕП.)

С другой стороны, я как руководитель комиссии понимаю, что есть часть долгов, которые объективно возникли не по вине газораспределительных предприятий. Есть часть долгов, которые возникли не по вине теплокоммунэнерго, а по вине, так или иначе, государства или госорганов.

— Какие долги точно не должны подлежать списанию?

— Надеюсь, не будут реструктуризированы или списаны долги, которые возникли по коммерческим причинам, например, не собрали с должников деньги. Их нельзя списывать – ищите должников или отвечайте за эти долги, это ваша обязанность. Но давайте подождем заседания комитета.

Я решил очень тщательно прочитать проект хотя бы после утверждения комитетом ко второму чтению, чтобы готовиться к имплементации.

— Юрий Витренко раскритиковал заключенный "Нафтогазом" контракт с компанией "Йе энергия". Он был подписан на справедливых условиях?

— Я открыто призываю НАК пересмотреть цены для всех с равными условиями. Когда соседние города будут получать газ по разной цене, это просто социально неправильно.

— Когда вы в последний раз были в Офисе президента?

— Две недели назад.

— Что обсуждали?

— Моделировали PSO (по электроэнергии. – ЭП).

— Что намоделировали?

— Намоделировали моделировать дальше.

— Есть ли ощущение, что Зеленский будет, как минимум, не возражать против продления ваших полномочий, которые истекают осенью?

— Зеленский здесь ни при чем. Текущее законодательство построено таким образом, что уже не президент назначает главу комиссии, как было до этого, а существующие члены комиссии выбирают главу из своего состава.

— Мы живем в стране, где кроме нормативного есть понятийный уровень принятия решений.

— Я уверен, что Зеленский не будет вмешиваться в этот процесс.