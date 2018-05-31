Порошенко офіційно призначив членів НКРЕ

Президент України Петро Порошенком підписав указ про призначення нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив Президент.

Глава держави також особливо наголосив, що ці зміни мають відчути українські громадяни: "Ми маємо піклуватись про прозоре формування тарифів".

Він також підкреслив, що робота НКРЕКП має бути прозорою і зрозумілою для громадян, забезпечити ефективну антикорупційну складову і бути добре зрозумілою для міжнародних партнерів.

"Це є дуже важливий процес імплементації Закону про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних послуг", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше ЕП писала, що новими комісіонерами стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей(працював в "Центренерго" та "Укргідроенерго"), Дмитро Коваленко (співробітник НКРЕ (енергетичний департамент) та "Укренерго"), Євген Магльованний (співробітник "Держенергоефективності", раніше працював в НКРЕ по напрямку комунального сектору) та Оксана Кривенко (співробітник НКРЕ (департамент нафти та газу)).

30 травня, президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Детальніше про причини звільнення Вовка читайте у матеріалі: "Президентський гамбіт: чому Порошенко жертвує Вовком"

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Економічна правда