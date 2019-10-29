Зеленський призначив нових членыв Нацкомісії з тарифів

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша та Ольгу Бабій членами Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Зазначається, що їх призначили членами НКРЕКП до дня призначення членів Нацкомісії, обраних за результатом відкритого конкурсного відбору, але не більше як на три місяці.

Олексій Магда у 2009-2012 роках був комерційним директором компанії ТОВ "Східенерго", у 2012-2014 - керівник департаменту по взаємодії з профспілковими організаціями та регіональною владою у ТОВ "ДТЕК".

У 2013-2014 роках за сумісництвом виконував обов'язки гендиректора "ДТЕК Дніпроенерго". З 2015 по 2016 рік був заступником директора, радником директора в ДП "НЕК Укренерго".

На момент призначення працював керівником проектів та програм нематеріального виробництва в ДП "НЕК Укренерго".

Валерій Тарасюк раніше був членом НКРЕКП, але був звільнений за результатами перевірки, проведеної на виконання вимог ЗУ "Про очищення влади".

Руслан Кайдаш з грудня 2004 року працює в Нацкомісії, Ольга Бабій - депутат Київської обласної ради, член Ради Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Також президент своїми указами звільнив з посад членів Нацкомісії Олександра Формагея та Євгена Магльованого.

Нагадаємо:

На початку жовтня Олександр Формагей і Євген Магльований, члени Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняли рішення залишити свої посади у регуляторі.

Економічна правда