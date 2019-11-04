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Нацкомісія з тарифів обрала нового голову

Понеділок, 4 листопада 2019, 17:40

Шляхом таємного голосування членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг головою регулятора обрано Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє сайт регулятора.

Валерій Тарасюк народився в 1976 році у смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.

29 жовтня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Тарасюка, членом Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше Тарасюк також був членом НКРЕКП, але був звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо:

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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НКРЕ

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