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Витренко хочет пересмотреть газовый контракт "Нафтогаза" с компанией Фирташа

Пятница, 11 июня 2021, 12:55
 

Заключенный "Нафтогазом" контракт с компанией Дмитрия Фирташа "Йе Энергия" имеет ряд недостатков, поэтому начался поиск альтернативного решения.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время выступления на заседании U.S. - Ukraine Business Council.

"Мы смотрим на контракт. Конечно, мне не нравится, что компании Фирташа покупают газ ниже спотовой цены и могут продать его промышленным потребителям", - сказал Витренко.

По его словам, контракт еще остается в силе, но к нему были поставлены вопросы различными органами, в частности АМКУ, и созданные им возможности противоречат задекларированной борьбе с олигархами.

Напомним:

В марте "Нафтогаз" подписал соглашение с крупнейшим поставщиком - компанией "Йе Энергия" - соглашение о купле-продаже природного газа, которое позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

Экономическая правда

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Нафтогаз Фирташ Витренко

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