Нардеп просить звільнення голови Нацкомісії з тарифів через скандальний суд

Михайло Волинець

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Михайла Волинця до Кабінету міністрів про звільнення з посади члена Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка.

Про це повідомив сам Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"ОАСК Києва за моїм зверненням відкрив провадження щодо незаконності перебування Валерія Тарасюка на посаді члена НКРЕКП і призначив справу до розгляду", - заявив Волинець.

Волинець пояснив свої дії "виявленими в діях Тарасюка грубими порушеннями чинного законодавства". Він також повідомив, що отримав відповідь на свій запит від міністра юстиції, який підтверджує, що голова НКРЕКП не проходив спецперевірку перед призначенням на посаду члена комісії в 2019 році.

Нагадуємо:

Президента Володимира Зеленського просять невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Економічна правда