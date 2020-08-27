В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила зміни до низки постанов щодо стимулюючого тарифоутворення, встановивши норми доходу на стару і нову базу активів на рівні 3% і 16,74% відповідно.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.

Відповідно до проєктів постанов, на перший регуляторний період (три роки) встановлюються окремі регуляторні норми доходу для "старої" і "нової" бази активів - 3% і 15,72%, досягнення встановлених показників якості послуг переноситься з 8-го на 13-й рік після переходу на стимулююче тарифоутворення.

У той же час комісія підтримала пропозицію "з голосу" про підвищення рівня прибутковості на "нову" базу активів до 16,74%.

Основним питанням, що викликало дискусії під час засідання, було питання норми доходу на стару базу активів.

На думку депутатів і представників громадських організацій, що брали участь в засіданні, цю норму доходу необхідно встановлювати на рівні до 8%. Зі свого боку комісія не підтримала ці пропозиції.

Згідно з повідомленням НКРЕКП, відповідно до затвердженої методики стимулюючого тарифоутворення, передбачається, що втрати в мережах операторів системи розподілу повинні знизитися, принаймні, на 1% на першому класі напруги і на 3,5% - на другому класі напруги щорічно.

Зазначається, що регулятор буде аналізувати макрофінансові і економічні показники України, збалансованість роботи ринку, вартість електроенергії як товару і при позитивних сигналах повернеться до розгляду питання збільшення показників прибутковості ВСР з одночасним скороченням терміну досягнення цільових показників.

НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Колишній прем’єр-міністр Гройсман заявляв, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

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Нагадуємо:

НКРЕКП в кінці квітня схвалила проєкт постанови щодо стимулюючого тарифоутворення і оприлюднила його для підготовки зауважень і пропозицій.

17 серпня відбулися відкриті слухання проекту, за результатами яких було підготовлено рішення комісії.

Стимулююче тарифоутворення – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Таке регулювання передбачає, що обленерго гарантовано отримуватимуть прибуток, який залежатиме від загальної вартості активів. Вважається, що це стимулюватиме компанії вкладати кошти у модернізацію активів.

Ставка дохідності для старих і нових активів - ключове питання, щодо якого не могли дійти згоди учасники ринку під час попередніх спроб запровадити стимулююче тарифоутворення.