Регулятор звернеться до Ради нацбезпеки щодо порушень енергокомпаній ДТЕК

Нацкомісія з тарифів НКРЕКП наклала на три компанії ДТЕК Ріната Ахметова максимальні можливі штрафи та передасть матеріали перевірок до Ради нацбезпеки, Антимонопольного комітету, Міненергетики та Держенергонагляду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, запис засідання НКРЕКП 10 березня.

Нацкомісія оштрафувала три компанії ДТЕК: АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго". Сума штрафу становить 1,7 млн грн для кожної, або максимально можливий штраф згідно законодавства.

Причина полягає у незабезпеченні у зимовий період гарантованих запасів вугілля на теплоелектростанціях, а також несвоєчасному інформуванні Міністерства енергетики, НКРЕКП та Укренерго щодо критичної ситуації з паливом.

Водночас за результатами перевірки компаній регулятор звернув увагу на нетипове збільшення аварійних відключень енергоблоків ТЕС у критичний зимовий період, а також низькі обсяги постачання вугілля на ТЕС з боку афілійованих структур .

Так, зокрема, компанії ТОВ "ДТЕК Трейдинг" і D.Trading International SA поставили електростанціям "Західенерго" у грудні-2020 та січні-2021 року 939,8 тис. тонн вугілля, що на 27,2% менше законтрактованих 1291,4 тис. тонн. Схожа ситуація із затримками поставок палива спостерігалася в "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Східенерго".

З огляду на зазначені результати перевірки, НКРЕКП вирішила передати матеріали до відповідних органів:

"Матеріали перевірки ми спрямовуємо до Антимонопольного комітету для проведення власного розслідування того, як компанія, яка має всі ознаки монопольного становища на ринках вугілля і теплової генерації, поводиться на цих ринках. Також спрямовуємо матеріали в Міненерго і Держенергонагляд. І я також вважаю, що те, що сталося, або могло статися – це питання національної безпеки. Тому направляємо питання в РНБО", – повідомив під час засідання голова комісії Валерій Тарасюк.

У компанії з висновками регулятора не погоджуються та звинувачують НКРЕКП у кризовому стані на ринку:

"Це наслідок некомпетентності регулятора, маніпуляцій на ринку, вибірковому використанні європейських норм та прямого адміністративного втручання у роботу ринку", - заявили у ДТЕК.

У компанії також стверджують, що були готові до зимового сезону в рамках затвердженого Міненергетики прогнозованого балансу. Проте, зниження виробництва електроенергії на АЕС внаслідок затягування ремонтної кампанії, а також різке зростання навантаження на ТЕС понад балансового прогнозу позбавили компанію можливості наростити вугільні запаси.

НКРЕКП аргументи уваги не взяла: "Факти, на нашу думку, свідчать про непрофесіоналізм і безвідповідальність керівництва компанії ДТЕК".

Компанія заявила, що "звернеться в АМКУ із заявою про необхідність усунути спотворення ринкових механізмів, створених регулятором, і в РНБО - з вимогою оцінити загрозу національній енергетичній безпеці країни через некомпетентних дій НКРЕКП".

Нагадаємо:

Станом на 1 березня запаси вугілля на складах ТЕС зросли на 41,4% в порівнянні з 22 лютого – до 425,6 тисячі тонн.

Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.