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Рада ухвалила закон про реструктуризацію "газових" боргів на ринку

Середа, 14 липня 2021, 14:45
 
фото comar

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації  боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

Про це відомо з трансляції засідання Ради, документ підтримали 303 народні депутати.

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування. Як зазначають у Мінрегіоні, цей закон є життєво важливим у контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону. 

"Без врегулювання заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу та виконувати умови ринкових договорів", –  наголосила заступниця голови Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

Так, законом пропонується:

  • перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;
  • дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені;
  • верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, що утворилась до або після 1 січня 2016 року;
  • зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з "Нафтогазом" та операторами газорозподільчих мереж.

У вересні у Раді буде зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету.  А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

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Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Економічна правда

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газ законодавство Нафтогаз

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