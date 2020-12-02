ФЛПы, протесты, "евробляхи" и страхи Зеленского: как власть уступает улице

Президент і депутати дали задню. Через протести підприємців Верховна Рада напередодні відстрочила для фізичних осіб-підприємців обов'язкове запровадження "касових апаратів" (РРО).

Утім проблему це може не вирішити і мітинги під стінами Кабміну і Ради можуть спалахнути з новою силою. Частина "фопівців" не збирається йти з вулиць, і незабаром до них можуть приєднатись ще і власники так званих "євроблях".

Ситуація навколо малих підприємців призвела до нового загострення в "Слузі народу" і оголила нові конфлікти в команді Зеленського.

Що саме змінюють для малого бізнесу ухвалені напередодні законопроєкти? Чому частина ФОПів вважає це напівзаходами?

Чому в Офісі президента вирішили піти на певне послаблення в питанні запровадження РРО для ФОПів, та як у Зеленського готові були навіть пожертвувати головою податкового комітету Верховної Ради через це?

І чи можуть тепер власники автівок на європейських номерах розраховувати, що будуть задоволені і їхні вимоги?

ФОПи і "касові апарати"

1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала обов'язкову фіскалізацію для ФОПів на один рік – до 1 січня 2022 року.

Фіскалізація – це обов’язкове застосування касового апарату (або РРО) усіма ФОПами, які використовують готівку (крім ФОПів першої групи, тобто найменших підприємців). Її запровадження було однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Що було перед цим? 17 листопада у Раді провалилося голосування за законопроєкт, яким відстрочувалося використання РРО для неризикових груп ФОПів до 1 січня 2022 року. За нього проголосувало лише 17 депутатів. Після цього голосування в парламенті заговорили про відставку голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, який виступає проти відтермінування фіскалізації. 27 листопада у ситуацію з РРО втрутився Офіс президента. Там підготували законопроєкт, яким обов’язкове застосування касових апаратів для всіх категорій ФОПів відтерміновують до 1 січня 2022 року. Однак депутати відкинули і цей документ та вирішили проголосувати за доопрацьований.

Примітно, що написання, реєстрація та голосування згаданого документу першому та другому читаннях відбулося за пів робочого дня і всі парламентські фракції погодилися на його якнайшвидше ухвалення.

Що він ще передбачає?

Закон скасовує низку штрафів ФОПам, а також прив’язує розміри оборотів підприємців, в межах яких дозволяється перебувати на спрощеній системі оподаткування, до мінімальної зарплати встановленої на початок кожного року. Так, для першої групи порогові 1 млн грн відтепер становлять 788 тис. грн (167 мінімалок), для другої - 4,08 млн грн (834 мінімалки) замість 5 млн грн, а для третьої 5,5 млн грн (1167 мінімалок) замість 7 млн грн.

Крім цього, депутати скасували систему "кешбеку". Вона передбачала, що покупець, виявивши ФОПа без РРО, міг поскаржитися на нього до податкової та отримати винагороду (самого такого ФОПа повинні були покарати штрафом).

Що ж стосується фіскалізації, то вона розділяє українців на два табори вже більше року.

Одні, серед яких значна частина ФОПів, середнього та навіть великого бізнесу, виступають категорично проти цієї ідеї, називаючи її "вбивством" бізнесу. Інші, серед яких експерти, депутати та представники бізнес-асоціацій, вказують, що це необхідний крок для появи в Україні "цивілізованого" ринку.

Відповідно до ухвалених парламентом законів, деякі підприємці (ті, які продають ювелірні вироби, старі товари в магазинах, ліки та медичні вироби, надають платні послуги в сфері охорони здоров'я, реалізують складні побутові прилади, які підлягають гарантійному ремонту, працюють як готелі, ресторани, кафе, турагентства і туроператори, продають деталі для авто) повинні були перейти на касові апарати вже з 1 жовтня 2020 року, а решта – з 1 січня 2021 року.

Однак через карантин ці дати посунули на 1 січня та 1 квітня 2021 року відповідно.

Окрім того, що законодавці зобов’язали ФОПів використовувати касові апарати, вони ще й надали їм вибір: користуватися звичайними РРО чи програмними. Безкоштовну версію додатка касового апарату у смартфоні вже розробила та презентувала податкова. Про нього ЕП писала напередодні.

Прибічники фіскалізації зазначають, що вона здатна завдати серйозного удару нечесній конкуренції в Україні. Сьогодні багато підприємців, які не використовують РРО, занижують свої реальні обороти (щоб відповідати вимогам, необхідним для перебування на спрощеній системі оподаткування). Це означає, що вони платять набагато менше податків за бізнес, який працює повністю легально.

Крім цього, ФОПів без касових апаратів звинувачують у реалізації контрабанди. Адже закон не вимагає, щоб вони вели облік походження своїх товарів.

Попри те, що закон про перехід на обов’язкове використання РРО ухвалили у вересні 2019 року, значна частина ФОПів заявляють, що й досі не готові до змін.

Підприємці вимагали, аби застосування касових апаратів відтермінували на 2022 рік. Мовляв, бізнес й без цього постраждав від локдауну та карантину вихідного дня, а влада, замість допомоги, лише "закручує гайки".

Дехто взагалі виступає за скасування обов’язкової фіскалізації.

"Податки – це примусове відбирання чесно зароблених грошей. Така дія зазвичай називається грабежем. Натомість РРО – це різновид садомазохізму. Тобто тебе не тільки грабують, а й ще змушують щоб ти сам це робив витонченим способом", – заявив співзасновних "Нової пошти" Володимир Поперешнюк у себе на сторінці в FB.

Ця заява викликала неабиякий резонанс, а "слуга народу" Дмитро Гурін навіть, звинуватив "Нову пошту" в ухиленні від сплати податків. Мовляв, "НП" та інші великі великі підприємства використовують модель торгівлі через мережу ФОПів, сплачуючи таким чином лише 5% з доходу замість 18% з прибутку.

Попри те, що 1 грудня Рада відклала обов'язкове використання РРО на рік, підприємці не збираються припиняти протести під будівлею парламенту.

джерело: РБК-Україна

"Ми стоїмо далі, цей закон нас не влаштовує. Ми вимагали вирішення питання по суті, а не його відтермінування. У нас немає можливості протестувати ще цілий рік. Ми вимагаємо, щоб обов'язкову фіскалізацію було повністю скасовано", – повідомив у коментарі ЕП Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич одразу після ухвалення парламентом компромісного закону.

Він називає ухвалений Радою закон "блюзнірством" та скаржиться, що парламентарі відхилили ті законопроєкти, до розробки яких залучали представників бізнесу. Ці ініціативи, зокрема, передбачали повне скасування фіскалізації для бізнесу.

ЄвроБляхи

Проблема так званих "євроблях" в Україні триває роками. За часів попередньої влади це питання "раз і назавжди вирішували" декілька разів. І щоразу вирішення зводилось до відтермінуванням покарання для порушників.

Паралельно з цим під будівлями парламенту та Кабміну постійно відбувалися акції протесту з вимогою ухвалити рішення "про доступне розмитнення". Не припиняються вони і досі.

Питання майже вдалося вирішити за часів попередньої влади. У листопаді 2018 року були ухвалені два закони: одним було змінено формулу розрахунку акцизу, іншим посилено відповідальність для порушників.

Закон серед іншого передбачав запровадження пільгового періоду, протягом якого водіям "євроблях" надавалася 50% знижка на сплату акцизу. Багато хто цим скористався і встиг розмитнити своє авто, однак залишились і ті, хто не зміг або не захотів ставити авто на українські номери.

Скільки таких авто в Україні зараз? Традиційно, цифри у учасників процесу різняться. "Офіційно Мінфін визнав, що в реєстрі 426 тисяч авто, а на початку говорили, що їх 50-100 тисяч, максимум 150 тисяч. 426 тисяч – це ті авто, які порушили термін перебування", – заявив напередодні нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький.

При цьому, за його словами, є ще велика кількість машин, які перебувають в Україні без порушення термінів, однак теж потребують розмитнення.

Власники "євроблях" прописались під Верховною Радою фото дмитра ларіна

За даними самих євробляхерів, нерозмитнених авто в країні близько мільйона. Однак варто розуміти, що далеко не всі зможуть розмитнитися у разі зміни законодавства: хтось втратив документі, інші вже здали авто на розборку, третім в будь-якому випадку буде невигідно розмитнювати старе авто.

Голова "Авто Євро Сили" Олег Яошевич вважає, що із загальної кількості в 900 тисяч машин близько 700 тисяч будуть готові розмитнитися за півроку, якщо будуть ухвалені "необхідні рішення".

Чого вимагають "євробляхери"?

"Ми вимагаємо ухвалення ряду законопроєктів: 3704, 3705, 3706, якими вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів. Усі вони пов'язані між собою", – каже Ярошевич.

Цими законами пропонується скасувати акцизний збір, ввести обов'язковий технічний огляд машин, доповнити законодавство податком на дорогі авто та вирішити проблеми із водіями, яких вже встигли оштрафувати через порушення законодавства.

"Ми впевнені, що законопроекти пройдуть комітет, але Гетманцев спеціально не ставить їх на порядок денний, тому що розуміє, що вони будуть проголосовані і потраплять в зал. Він категоричний противник цього", – заявив в коментарі ЕП Ярошевич.

Саме голова податкового комітетуі є головним опонентом власників авто на "єврономерах". Через це вони його вже оголосили "таємним агентом Росії, що веде гібридну війну із Україною та США".

Чи плануються в майбутньому акції протесту біля Кабміну та Верховної Ради?

"Сьогодні (1 грудня, – ЕП) нам пообіцяли, що в ОП буде пізнє засідання, в якому візьмуть участь президент, голова ОП, керівництво фракції "Слуга народу". Ми очікуємо, що нам скажуть за підсумками цієї зустрічі і після цього будемо планувати", – каже голова "Авто Євро Сили" (АЄС).

"Якщо нас не почують, то однозначно акції протесту будуть продовжуватися і в майбутньому, тому що ми не бачимо іншого шляху вирішення цієї проблеми", – додав він.

"Ми вже провели брифінги, наради, пояснили, чому це потрібно робити. Зеленський обіцяв за місяць-два вирішити нашу проблему. Вже пройшло більше року і нічого не вирішено. Градус протистояння у повітрі вже літає", - заявив Ярошевич.

При цьому Ярошевич наголосив, що вони готові об'єднуватися з ФОПами і вже ведуть перемовини про це. Однак конкретних домовленостей щодо спільних дій немає.

Чи піде влада під тиском вулиці на поступки, наразі незрозуміло.

Політичні ігри та недовіра до Гетманцева

За словами співрозмовників ЕП з табору "Слуги народу", Офіс президента "дратують" періодичні протести підприємців в урядовому кварталі. Особливо зараз, наприкінці року, перед запровадженням чергового локдауну.

"У президента побоюються, що мітинги можуть бути використані політичними опонентами для подальшого розгойдування ситуації і провокацій. Що "фопівці", що "бляхарі" дуже заведені, їм тільки привід дай", – каже депутат.

Є також ймовірність, що незабаром ці два рухи об'єднаються, що ще більше посилить їхню вагу. Навіть незважаючи на те, що частина "фопівців" піде з Грушевського після схваленого Радою відтермінування запровадження РРО.

"Так, частина піде, але інші будуть продовжувати "качати" (ситуацію. – ЕП). Там уже занадто багато інтересів – від політичних амбіцій окремих лідерів "SaveФОП" до зацікавлених у розхитуванні партії "За майбутнє" та окремих депутатів. Усім вигідно", – каже співрозмовник.

Зрештою, згадані поступки щодо РРО – це уже друга спроба команди Зеленського знайти компроміс. Перед цим, як уже писала ЕП, у Зеленського підготували "антиковідний пакети допомоги", який був сфокусований саме на малому бізнесі.

Проте і це не все. В певний момент в Офісі президента навіть були готові попрощатись з головою податкового комітету Данилом Гетманцевим, який є одним з головних "подразників" для підприємців-мітингарів.

Як відомо, раніше фракції "За майбутнє" та "Батьківщина" зареєстрували постанову про звільнення Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів. Утім це питання не виносилось на розгляд в сесійній залі.

Пізніше, як стало відомо ЕП, голова ОП Андрій Єрмак дав команду на збір підписів серед депутатів щодо висловлення Гетманцеву недовіри. Загалом подібна ініціатива не має юридичної сили, і більше схожа на елемент тиску на нардепа.

Данилу Гетманцеву хотіли висловити недовіру. джерело: УНІАН

Прибічники Гетманцева, натомість, почали збирати підписи депутатів, щоб залишити його на посаді.

"Одним з найбільш активних його захисників був спікер Дмитро Разумков, який особисто переконував деяких депутатів у необхідності залишити голову комітету на посаді. Тобто, він робив це на противагу ОП", – зазначає один з членів податкового комітету.

За словами джерела, ще одним "лобістом" Гетманцева був "сірий кардинал СН", нардеп Ілля Павлюк.

Він каже, що до голови податкового комітету сьогодні є дві основні претензії. Перша – він, начебто, підтримує депутатів так званої "групи Коломойського", що, на його думку, простежується у підтримці Гетманцевим критичних питань на кшталт урівняння акцизів на бензин і скраплений газ або скасування акцизу на авіапаливо та інших "точкових" голосуваннях.

Друга – протести малого бізнесу, зокрема, загострення ситуації навколо ФОПів.

"Реверанс" перед ФОПами не по душі Гетманцеву. "Ну що ж ... останній акт балету РРО-2020 відіграний. Рішення прийнято. Печаль", – зазначив нардеп в Telegram після ухвалення Радою відтермінування РРО.

Із самого початку він самоусунувся від процесу прийняття рішення, яке не відповідає його поглядам. Зокрема, він не вів засідання комітету, на якому згадані законопроєкти рекомендували до ухвалення, і не голосував.

На уточнюючі питання щодо оцінки ухваленого законопроєкту та ініціатив ОП про недовіру, які ЕП передала Гетманцеву через помічника, він поки що не відповів.

Зрештою поки що голова фінансового комітету може не хвилюватись за свою долю, як і за висловлення йому недовіри. Збір підписів призупинили.

За словами співрозмовника в уряді, раніше Гетманцеву пропонували посаду міністра освіти, але він відмовився. Його, буцімто, цікавить посада голови Бюро економічної безпеки – відомства, яке повинно замінити податкову міліцію. Але домовленостей ще немає.

Відповідний законопроєкт про створення Бюро депутати планують ухвалити до кінця року.