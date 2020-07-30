1 серпня Податкова запускає "касові апарати в смартфоні": хто, коли і як їх буде використовувати

Хто і як в серпні зможе використовувати у власному бізнесі програмні РРО, чи доведеться за це платити, і коли більшість ФОПів зобов'язані будуть використовувати РРО.

З 1 серпня 2020 року бізнес зможе замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) використовувати програмні касові апарати (програмні РРО).

При цьому програмний РРО від Державної податкової служби буде повністю безкоштовним, а встановити його можно на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший пристрій, який має ОС Android і Windows і підключений до Інтернет.

Утім чи готове програмне РРО податкової до повноцінного використання бізнесом в масштабі країни?

На початку липня голова податкової Олексій Любченко в інтерв’ю liga.net заявив, що податкова робить все для того, щоб програмні РРО запрацювали з 1 серпня, як планувалось, але ситуація складна.

"Безкоштовне програмне рішення на 1 серпня тестується. З технічної точки зору на момент мого приходу все було дуже погано. Я побачив, що сервера для прийому інформації немає, нормального програмного забезпечення теж. Той софт, який презентувало минуле керівництво – це дуже сира версія. З ринку ми отримали масу нарікань щодо фіскального чеку", – заявив Любченко.

До запуску програмного РРО залишаються лічені дні, тому ЕП звернулась до заступника голови податкової з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталії Калєніченко з рядом питань, які стосуються готовності програмного РРО, етапів впровадження РРО для різних груп підприємців, алгоритму переходу на програмні РРО і багато іншого.

Три етапи масового запровадження РРО

З 1 серпня 2020 набирають чинності зміни до закону про РРО та до податкового кодексу.

З цього моменту закінчується період тестування програмного РРО від податкової і бізнес за власним бажанням може встановити програмний РРО на смартфон, планшет, комп’ютер і використовувати такий пристрій в якості касового апарату.

Треба підкреслити, що з 1 серпня програмний РРО стане лише альтернативою класичним РРО.

Тобто, всі суб’єкти господарювання, яких закон зобов’язує проводити розрахункові операції за товари і послуги із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, з 1 серпня можуть за власним вибором перейти до застосування програмних РРО.

Отже, 1 серпня почнеться перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг.

1 січня 2021 почнеться другий етап – буде розширено перелік видів діяльності, для яких використання РРО (традиційних або програмних) буде обов’язковим. Також буде запроваджений механізм кешбек. На другому етапі РРО обов’язково будуть використовувати підприємці, які:

1) продають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і каміння;

2) продають старі товари в магазинах;

3) продають лікарські засоби, медичні вироби і надають платні послуги в сфері охорони здоров'я;

4) продають технічно складні побутові прилади, які підлягають гарантійному ремонту;

5) працюють як ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування;

6) туристичні агентства, туристичні оператори;

7) готелі;

8) продають деталі та обладнання для автотранспортних засобів відповідно до переліку, який затверджується урядом.

1 квітня 2021 почнеться третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Не потрібно буде використовувати будь-які РРО платникам єдиного податку 1 групи, а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

Як перейти на програмне РРО

Заступник голови податкової Наталія Калєніченко наголошує, що жодною нормою закону або податкового кодексу не відміняється застосування традиційних РРО. Суб’єкт господарювання сам обирає який реєстратор він буде використовувати: традиційний апаратний чи програмний.

Для переходу до застосування програмного РРО суб’єкту господарювання необхідно буде виконати такі дії:

✔ встановити (інсталювати) на пристрій програмний РРО (комерційне рішення або безкоштовне, запропоноване ДПС);

✔ зареєструвати програмний РРО, направивши відповідну заяву до фіскального сервера ДПС;

✔ отримати у одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг електронні підписи касирів та/або печатки суб’єкта для роботи на програмному РРО;

✔ направити повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа, що будуть застосовуватись на програмному РРО.

Після цього можна здійснювати розрахункові операції із застосуванням програмного РРО.

Чим відрізняються програмне РРО податкової від РРО інших розробників

Під час "реформи РРО" податкова також розробила два АРІ фіскального сервера ДПС:

— АРІ фіскального сервера (Єдине вікно подання електронної звітності);

— АРІ фіскального сервера (Електронний кабінет).

Ці АРІ надають можливість розробникам комерційних програмних РРО інтегрувати програмне забезпечення їх РРО з програмним забезпеченням фіскального сервера. Наприклад, співзасновник monobank, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вже оголосив про запуск нового бізнесу – програмного продукту (РРО) Checkbox.

Програмне РРО податкової і програмні РРО комерційних розробників повинні відповідати основним вимогам закону і відповідній постанові уряду, зокрема:

— забезпечення виконання ПРРО фіскальної функції через фіскальний сервер;

— робота у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером;

— формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків та передача їх для реєстрації (фіскалізації) на фіскальний сервер ДПС;

— застосування КЕП, кваліфікованої електронної позначки часу під час здійснення розрахункових операцій і передачі даних про такі операції до фіскального сервера.

В той же час, платні комерційні програмні РРО відрізняються від безкоштовного РРО податкової додатковими сервісними функціями, вони можуть надавати інструмент для інтеграції з внутрішніми (бухгалтерськими, складськими) програмами клієнта.

Скільки людей почнуть використовувати РРО

Сьогодні 112 тис суб’єктів господарювання зареєстрували 305 тис РРО. В податковій очікують, що після 1 серпня близько 10% суб’єктів господарювання, які використовують класичні РРО, можуть замінити їх на програмні РРО.

З 1 квітня 2021 РРО повинні будуть використовувати приблизно 782 тис ФОП — платників єдиного податку ІІ та ІІІ групи.

Хто розробляє програмне РРО податкової, скільки коштує і де зберігаються дані

За словами Калєніченко, розробкою програмних РРО податкової займаються ТОВ "Програміка" та ТОВ "Інтелект-софт".

"Зазначені компанії є підрядниками ДПС України, – розповідає заступник голови податкової. – Технічні вимоги до програмних РРО розроблено фахівцями ДПС, а технічні завдання підрядними організаціями. Майнові права на програмні РРО належать ДПС".

Розробка програмного РРО – клієнтського додатка ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності" – коштує 2 млн грн, а програмного РРО – клієнтського додатка ІТС "Електронний кабінет" – 345 тис грн.

Відповідно до законодавчих змін, в податковій передбачено дві системи для зберігання даних:

1. Система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО). Це інформаційна система, призначена для збору, зберігання, використання даних РРО та програмних РРО, перевірки справжності та достовірності розрахункових документів.

2. Фіскальний сервер контролюючого органу. Це програмно-технічний комплекс, через який реалізується фіскальна функція та який здійснює реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій. Він також відповідає за інтеграцію з програмними РРО через програмний інтерфейс (АРІ), розміщений у відкритому вільному доступі.

Які є труднощі в розробці програмного РРО податкової

Калєніченко каже, що труднощі з розробкою програмного РРО у податкової виникли через проблему з фінансуванням.

Після проведення реформи ДФС виникали питання з передачею ІТС від ДФС до ДПС в відповідно не було вирішено питання фінансування існуючих систем. В травні ІТС було передане до ДПС, тож протягом місяця основні питання щодо доопрацювання програмного забезпечення були вирішені.

Крім того, до травня 2020 була відсутня завірена Міністерством юстиції нормативна база щодо програмного РРО.

"Тобто на сьогодні всі нормативно правові акти прийнято та відповідно зареєстровано в Мін’юсті, тому ми маємо всі необхідні документи для приведення у відповідність до НПА програмного забезпечення. Що і було зроблено протягом останніх тижнів", – пояснює заступник голови податкової.

Протягом липня софт був суттєво доопрацьований. Сьогодні у ДПС виникає багато питань і застережень лише щодо офлайн-режиму роботи програмного РРО.

Що стосується програмного РРО під iOS, то за словами Калєніченко, додаток вже розроблений і встановлений для тестування на пристрої. Проте вона не називає приблизні строки релізу, оскільки зараз всі сфокусовані на запуску 1 серпня програмних РРО під Android і Windows.

"Ми хочемо розуміти, що ми стартанули першого серпня, – каже податківець. – І потім ми вже постараємося цю версію зареєструвати в App Store і випустити. Сподіваємося це в нас вийде швидко".