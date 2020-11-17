Касові апарати: У Раді погрожують вимагати звільнення Гетманцева з голови комітету

"За майбутнє" та "Батьківщина" будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо у вівторок Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

Про це під час виступу у Раді заявив нардеп від "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Сьогодні, якщо ми не вирішимо проблеми з РРО, якщо ми не допоможемо вирішити це питання для наших ФОПів, наша депутатська група "За майбутнє" (я більш ніж переконаний, що до нас приєднаються інші фракції та групи) буде ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення пана Гетманцева з посади голови профільного комітету.

Або ми вирішуємо цю проблему у сесійній залі, або замість нас буде говорити вулиця. Тому після наради з прем'єром щодо карантину вихідного дня наша депутатська група разом з фракцією "Батьківщина" ініціює перерву щодо термінового обговорення питання щодо ФОПів і конкретного вирішення у сесійній залі", - сказав Батенко.

"Ми єдина країна в світі, яка під час пандемії почала закручувати гайки малому бізнесу, середньому класу, і забирати навіть те, що у них було. Касові апарати - по суті, коли ми мусимо допомогти, ми нищимо їх такими законами, які приймаються в парламенті. Я прошу депутатів прийняти два законопроєкти: 4313 про відтермінування більш ніж на рік касових апаратів та 3853-2, який скасовує насилля над малим і середнім бізнесом", - заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Нагадаємо:

Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

В організації "Підприємці України/#SaveФОП" повідомили, що вимагають прийняття законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони 128-IX і 129-IX, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.

Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда