Відтермінування касових апаратів: Гетманцев подякував нардепам за провалене голосування

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев подякував колегам-нардепам за провалене голосування за законопроєкт про відтермінування фіскалізації на 1 рік.

Про це він написав у Telegram.

"Хочу подякувати колегам за сьогоднішнє неголосування, за законопроєкт про відстрочку фіскалізації. Друзі мої, обратися депутатом і голосувати за популярні речі легко, і традиційно для нашої політики.

Але стати депутатом щоб проводити складні, непопулярні, але потрібні для країни рішення - це дуже складно. Радий за те, що багато хто з нас, ставши політиками, не перетворилися в політиканів.

Від 40 млн украінскіх споживачів, від пенсіонерів, які фінансуються податками, від білого бізнесу: Дякую за вашу відповідальність перед країною і її майбутнім", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда