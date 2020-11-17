Рада провалила голосування про відтермінування касових апаратів для окремих груп

Рада не прийняла постанову №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Документ підтримали лише 17 депутатів: 12 з фракції "Слуга народа" та 4 позафракційних.

Цей законопроєкт передбачав відтермінування обов’язкових РРО для ФОПів, за винятком ризикових груп. Натомість постанова №4313 наявність "ризикових груп" у відтермінування фіскалізації не передбачала.

Олена Кондратюк, в.о. голови Верховної Ради назвала результати "ганебними": "Я не розумію, навіщо було виносити цей закон і рішення таке ганебне приймати. Давайте ми всі будемо відповідально ставитися до тих людей, які стоять біля Верховної Ради".

"Колеги, ми зайшли в розгляд 4313-д. Виглядає так, що у нього немає підтримки ані в коаліції, ані в опозиції. Немає підтримки ані на вулицях, ані в урядових будівлях", - прокоментував проєкт закона депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нагадаємо:

Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів,який не охоплюватиме ризикові групи.

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда