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Неделя. Почему дорожает газ, штрафы за "евробляхи" и реакция МВФ на решение КСУ

Воскресенье, 1 ноября 2020, 23:00

Главные экономические новости недели:

Почему дорожает газ для населения?

Сколько надо будет платить за штрафы по евробляхам?

Почему правительство передало более 60 млн по диагностике онкобольных на дороги?

Как отреагировали в МВФ на отмену электронных деклараций в Конституционном суде?

Илья Колдомасов, журналист 

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