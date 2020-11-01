Неделя. Почему дорожает газ, штрафы за "евробляхи" и реакция МВФ на решение КСУ
Воскресенье, 1 ноября 2020, 23:00
Главные экономические новости недели:
Почему дорожает газ для населения?
Сколько надо будет платить за штрафы по евробляхам?
Почему правительство передало более 60 млн по диагностике онкобольных на дороги?
Как отреагировали в МВФ на отмену электронных деклараций в Конституционном суде?
Илья Колдомасов, журналист
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