Китайський коронавірус продовжить обвалювати ціни на зернові та олійні

Ціни на експорт зернових та олійних культур на міжнародному ринку продовжують падіння, однією з причин стала ситуація довкола спалаху коронавірусу у Китаї, яка найбільше вплинула на експорт кукурудзи.

Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської Аграрної Ради

"На відміну від пшениці, вплив коронавірусу на ринок кукурудзи набагато сильніший. Активний експорт продовжує надавати підтримку цінам, однак наближається збиральна кампанія кукурудзи в Аргентині і Бразилії, що при умові гарної погоди і хорошого урожаю завжди призводить до різкого обвалу цін.

Зараз як великі, так і менші фермери притримують урожай, оскільки бачать зростання попиту з боку трейдерів.

З огляду на те, що коронавірус вже зараз призвів до падіння цін в Чикаго, що особливо впливає на міжнародних трейдерів, ринок перед урожаєм в Аргентині вже може не повернутися до попередніх рівнів", - коментує ситуацію виконавчий директор кооперативу "ПУСК" Олександр Буюклі.

За його словами, Україна сьогодні залишається лідером по експорту пшениці за ціною і одним з лідерів за обсягами відвантажень.

Цю тенденцію також підтримує активне зростання цін на російську пшеницю. Однак, протягом наступних тижнів вірус буде чинити постійний понижуючий вплив на ціни.

Щодо ячменю, то Україна до кінця січня вивезла майже 4 млн тонн, практично повністю вичерпавши експортний потенціал. У таких випадках навіть в разі глобальних змін, на цінах це позначається мало. Наразі ж ситуація стабільна.

Ціни на олійні культури – соняшник, сою, ріпак – теж відчули на собі вплив коронавірусу. Не дивлячись на підписану між США і Китаєм угоду про зростання обсягів закупівлі Пекіном сої, коронавірус може стати фактором, який не дасть Китаю виконати свою обіцянку.

Учасники ринку закладають цей ризик в ціни, які активно падають.

Щодо соняшнику, то наразі всі світові олії різко подешевшали, що призведе до аналогічного руху і на соняшниковому ринку. Якщо ситуація в Китаї продовжить посилюватися, це може мати довгостроковий вплив. У будь-якому випадку, на зростання ціни на соняшник поки що сподіватися не варто.

"Варто розуміти, що ринок олійних тісно взаємопов'язаний. Наразі ціни на пальмову олію обвалилися більш ніж на 10%.

Через активне поширення коронавірусу в Китаї (і наявності перших хворих в Індії), з'явилася загроза того, що закупівлі двома найбільшими імпортерами в світі сильно знизяться. Якщо інформація підтвердиться, це призведе до падіння цін на всі рослинні олії", - зазначає Буюклі.

Довідка.

*Перший український сільськогосподарський кооператив (ПУСК) - є багатофункціональним обслуговуючим аграрним кооперативом. Наразі кооператив об’єднує у своїх лавах 74 малих та середніх господарств у 12 регіонах України із загальним земельним банком понад 200 тис. га.

Нагадуємо:

Спалах пневмонії в китайському місті Ухань (провінція Хубей) почалася в середині грудня 2019 року, збудником став раніше невідомий коронавірус.

За останніми даними, в КНР ним заразилися понад 6 тис. осіб, понад 130 людей загинули.

Крім того, випадки захворювання зафіксовані в таких країнах, як Таїланд, Австралія, Сінгапур, Японія, США, Малайзія, Німеччина, Франція і ОАЕ.

Нещодавно міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вплив китайського коронавіруса на економіку України буде мінімальним через незначний обсяг зовнішнього туризму в країні.