Євробонди: Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками

Голова Мінфіну Оксана Маркарова Економічна правда

Міністерство фінансів розмістило євробонди на 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками – 4,375%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, напередодні Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних.

"Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу", – зазначається в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

"ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною", – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – додала вона.

За словами прем'єра Олексія Гончарука, це рішення дозволить країні економити 2 млн грн на день для держбюджету.

"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – наголосив він в дописі в Фейсбуці.

Нагадаємо, востаннє Україна випускала євробонди у червні 2019 року, тоді держава здійснила випуск 1 мільярда євро з прибутковістю 6,75%. Це був перший за останні 14 років випуск українських державних облігацій в євро