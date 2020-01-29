Через коронавірус авіакомпанії по всьому світу скасовують рейси в Китай

Авіаперевізники з усього світу скорочують і скасовують рейси в Китай через поширення нового коронавірусу на тлі падіння попиту і також в ситуації, коли великі компанії забороняють своїм співробітникам літати в КНР.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Американська авіакомпанія United Airlines повідомила, що в період з 1 по 8 лютого вона призупинила 24 рейси із США в Пекін, Гонконг і Шанхай.

Авіакомпанія British Airways призупинила всі прямі рейси на і з материкового Китаю через спалах коронавірусу після того, як міністерство закордонних справ Великої Британії рекомендувало не здійснювати поїздок у країну, крім важливих.

Тимчасово призупинила авіасполучення з КНР і Грузія. Обмеження введено до кінця зимового навігаційного сезону - 29 березня 2020 року.

Air Canada почала скасовувати рейси між Канадою і Китаєм, тому що попит на рейси впав.

Індонезійська Lion Air заявила, що вона тимчасово призупинить польоти з суботи.

Російська авіакомпанія "Уральські авіалінії" заявила, що призупинила деякі рейси до Європи, популярні у китайських туристів, включаючи Париж і Рим, через спалах.

Інші авіакомпанії вводять заходи, спрямовані на зниження ймовірності поширення вірусу.

Так тайванська авіакомпанія China Airlines заявила, що вона заохочує пасажирів приносити свої власні пляшки з напоями, а Singapore Airlines була серед тих, хто дозволив екіпажу носити маски на рейсах у Китай.

Нагадаємо: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю.

Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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Нагадаємо:

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей. Загалом зафіксовано 6057 випадківзахворювання.

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.

Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.