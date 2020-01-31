Через коронавірус Google тимчасово закриває офіси у Китаї і Тайвані
Компанія Google заявила, що тимчасово закриває усі свої офіси у Китаї і Тайвані для того, щоб убезпечити своїх співробітників від поширення китайського коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
Також компанія скасовує відрядження співробітників у Китай і Гонконг. Працівникам, які перебувають у країні, рекомендують якнайшвидше повертатися і протягом 2 тижнів працювати вдома.
Google має 4 офіси на материковому Китаї попри те, що пошуковик заборонений у країні.
Інші великі технологічні компанії, зокрема Amazon та Microsoft, також заявили про закриття офісів у Китаї. Раніше Facebook став першою великою американською фірмою, що закликала співробітників уникати поїздок до Китаю.
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Нагадаємо:
Кількість загиблих від китайського коронавірусу досягла 213 осіб.
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
Раніше повідомлялось про 171 смерть від коронавірусу та 8149 випадки захворювання.
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