Ціна на нафту впала до мінімуму за 13 місяців
Ціни на нафту марки Brent 3 лютого опустилися до мінімуму за 13 місяців на новинах про падіння попиту в Китаї.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures в ході торгів опускалася на 3,4%, до 54,7 долара за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі подешевшав на 2,1% - до 50,5 долара за барель.
Попит на нафту в Китаї впав приблизно на 3 млн барелів на добу, що становить близько 20% обсягу споживання, на тлі поширення коронавірусу, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
Це найсерйозніший шок для попиту з часів фінансової кризи 2008-2009 року і найнесподіваніший після терористичних атак в США 11 вересня 2001 року.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що триваюче поширення коронавірусу може стримати зростання попиту на нафту, що призведе до посилення перевиробництва через збільшення видобутку в Бразилії, Норвегії та США.
За інформацією Bloomberg, ОПЕК+ планує провести 4-5 лютого позачергове засідання технічного комітету.
Citigroup знизив свій прогноз ціни Brent з 69 доларів до 54 доларів за барель в першому кварталі 2020 року і з 68 доларів до 50 доларів за барель у другому кварталі. Банк відзначає, що "ситуація залишається дуже нестабільною і буде багато в чому залежати від масштабів поширення вірусу і тривалості епідемії".
Нагадуємо:
Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року.
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