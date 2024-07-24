Новости 24 июля: рекорд промышленной инфляции, арест денег и имущества Жеваго

Об интернете и связи: Минцифры приняло семь решений для стабилизации мобильной связи и интернета во время отключений света.

Об электроэнергии: Энергетики вывели из ремонта еще один энергоблок АЭС, что увеличит имеющуюся электроэнергию в системе.

В четверг 25 июля графики почасовых отключений света будут действовать только 6 часов: с 16:00 до 22:00 одна очередь.

О помощи Украине: Послы ЕС одобрили транш макрофинансовой помощи для Украины в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

Реклама:

О промышленной инфляции: Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине. Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2024 года увеличился на 14% по сравнению с маем. Такой промышленной инфляции в Украине не наблюдалось уже 30 лет.

О Жеваго: Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" по делу о взыскании с него 46 млрд грн.

Угрозы Украине от Словакии: Словакия может прибегнуть к "неопределенным ответным мерам" на запрет Украины на транспортировку нефти российской компании "Лукойл" через свою территорию.

Реклама:

Эксклюзивы ЭП

Кредит на солнечные панели и генераторы: какие программы для бизнеса и граждан предлагает правительство

Граждане и бизнес могут получить доступные займы на покупку энергооборудования. Какие программы разработало правительство, что можно приобрести и какие суммы получить?

Горит, но не пылает. Почему в Украине стало меньше пожаров сухостоя?

На востоке Украины продолжаются масштабные пожары из-за боевых действий, однако это частично компенсируют меньшие случаи возгорания от курения сухостоя.