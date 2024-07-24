Посли ЄС схвалили надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро у рамках Ukraine Facility

Посли ЄС схвалили транш макрофінансової допомоги для України у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на офіційній сторінці угорського головування в Раді ЄС.

Посли Євросоюзу схвалили виплату першого платежу обсягом 4,2 млрд за планом реформ Ukraine Plan у рамках механізму Ukraine Facility.

Наступною ланкою для затвердження рішення є Рада ЄС.

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17 липня Єврокомісія дала свою позитивну оцінку щодо можливості виплати цього траншу. ЄК дійшла висновку, що Київ задовільно виконав дев'ять індикаторів реформ.

Нагадаємо, йдеться про кошти у рамках програми макрофінансової допомоги для України обсягом до 50 млрд євро (детально про неї – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС).

Перші транші Україна отримала без умов, а підставою для отримання наступних є виконання визначеного плану реформ у низці сфер.

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Також ЄС створює орган для контролю фінансування в межах Ukraine Facility.

Європейська правда