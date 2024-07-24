З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
Середа, 24 липня 2024, 10:37 -
Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію в системі.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії
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Енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
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Економічна правда.
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