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З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше

Середа, 24 липня 2024, 10:37 - Артур Крижний

Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію в системі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії

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Нагадаємо:

Енергетики скасували графіки відключення світла в середу 24 липня по всій країні до 16:00.

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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