Промислова інфляція в Україні встановила 30-річний рекорд: +14% за місяць

Подорожчання електроенергії у червні збільшило не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Індекс цін виробників (ІЦВ) промислової продукції в Україні у червні 2024 року збільшився на 14% у порівнянні з травнем.

За підрахунками Forbes, такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992-1995 років.

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Повідомляється, що основна причина різкого збільшення індексу – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%.

Зазначається, що зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.

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На початку 2022 року, коли зміна ІЦВ перевищила 62% рік до року, Національний банк із посиланням на власні розрахунки заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу в Україні є слабким. Збільшення ІЦВ на 10% зумовлює близько 1% приросту індексу споживчих цін.

Нагадаємо:

Загальний рівень споживчих цін в Україні в червні 2024 року зріс до 2,2% з 0,6% у травні.

Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.