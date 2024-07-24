Нагадали за електрику та газ: Словаччина погрожує Україні за заборону транзиту "Лукойла"

Словаччина може вдатися до "невизначених заходів у відповідь" на заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через свою територію.

Про це повідомляє видання Dennik з посиланням на слова президента країни Петра Пеллегріні та міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка.

Так, за словами Каліняка, через своє рішення Київ "багато чим ризикує", його дії він назвав "безвідповідальними"

Тим часом словацький президент нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу та постачанням електроенергії. Однак в разі продовження ситуації з блокуванням транзиту нафти Словаччина може вдатися до "невизначених заходів у відповідь".

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"Якщо ситуація не виправиться, ми будемо змушені реагувати", — сказав Пеллегріні.

Нагадаємо:

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.

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Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Економічна правда.