Горить, але не палає. Чому в Україні поменшало пожеж сухостою?

За понад два роки великої війни екологічні збитки України перевищили 2 трлн грн. Левова частка цієї суми припадає на ліси. На початку 2023 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що через російську агресію майже третина залісненої території країни, 3 млн га, була пошкоджена.

Частину збитків вдасться точно встановити лише після деокупації територій. Аналіз центру NGL.media засвідчив, що росіяни знищили понад 60 тис га лісів.

За даними Держлісагентства, 48% лісових пожеж спричинені бойовими діями, 42% – порушеннями з боку населення, зокрема палінням сухостою, а також недотриманням заходів безпеки при виконанні робіт.

ЕП проаналізувала супутникові дані NASA щодо пожеж. Виявилося, що попри більш потужні та масштабні пожежі вздовж лінії фронту, їхня кількість в областях, де не ведуться бойові дії, різко зменшилася відносно 2021 року.

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