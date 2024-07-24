Федоров розповів, що зроблено для стабілізації зв'язку та інтернету під час вимкнень світла

Мінцифри ухвалило сім рішень для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету під час знеструмленнь.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Як йдеться в повідомленні, серед рішень, які ухвалили вже зараз:

оновили вимоги НЦУ. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла, інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень;

посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально даватимуть апдейт щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме їх;

розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час.

Він також додав, що узгоджено перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго. Також парламент ухвалив законопроєкт про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

Реклама:

Крім того, міністерство працює над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергообʼєктів та коли базові станції виходять з ладу, вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях.

"Пізніше ви зможете повідомляти в "Дії" про проблеми зі звʼязком, навіть коли будете офлайн. Під час відновлення звʼязку інформація підтягнеться.", - написав Федоров.

Нагадаємо:

Реклама:

Президент Володимир Зеленський доручив віце-премʼєр-міністру Федорову представити аналіз по операторах мобільного звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.

Останнім часом неодноразово повідомлялося, що під час відключень світла якість мобільного зв'язку суттєво погіршується, оскільки з відключенням електрики українці масово переходять на мобільний інтернет.

Економічна правда