У четвер графіки відключення світла діятимуть лише 6 годин

У четвер 25 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин: з 16:00 до 22:00 одна черга.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень 25 липня застосовуватимуться з 16:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зменшення обмежень стало можливим завдяки відчутному зменшенню дефіциту в енергосистемі.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло