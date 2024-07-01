Новости 1 июля: возможный дефолт в Украине, блокировка на границе с Польшей

О блокировке границы: С 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.

Впоследствии, в Минрегионе заявили, что для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.

Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать.

О Черном море: Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Реклама:

О дефолте: У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

О почтовых тарифах: "Укрпочта" с 1 июля повысила стоимость услуг на отправления по Украине.

О графиках отключения: Во вторник 2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Реклама:

Об энергетике: Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Эксклюзивы ЭП

Украина повышает градус. Против грузинских и армянских виноделов готовят санкции

Грузинского вина и армянского бренди может стать меньше на полках украинских супермаркетов. Какая продукция их заменит?

Сколько стоит получить высшее образование: обзор самых популярных вузов

1 июля началась вступительная кампания. Какие университеты и направления выбирают украинские студенты и сколько стоит обучение?