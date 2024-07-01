Новости 1 июля: возможный дефолт в Украине, блокировка на границе с Польшей
О блокировке границы: С 1 июля польская сторона ограничила въезд и выезд украинских грузовиков.
Впоследствии, в Минрегионе заявили, что для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не нужно, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокировки.
Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова ее пересекать.
О Черном море: Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.
О дефолте: У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.
О почтовых тарифах: "Укрпочта" с 1 июля повысила стоимость услуг на отправления по Украине.
О графиках отключения: Во вторник 2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
Об энергетике: Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
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