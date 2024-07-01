Всі розділи
Укр / Рус

У вівторок графіки відключення світла діятимуть цілодобово

Понеділок, 1 липня 2024, 17:30 - Артур Крижний

У вівторок 2 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"2 липня за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики оперативно повідомлять про це.

Реклама:

Читайте також: Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

Нагадаємо:

Реклама:

Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.

Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Економічна правда.

електроенергія енергетика Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Ще у 2 регіонах РФ почалися проблеми з електроенергією - росЗМІ 1 липня 2024, 12:38
У понеділок найбільші обсяги відключень будуть із 16:00 до 24:00 1 липня 2024, 11:53
"Зовнішній вплив на енергооб'єкт": у Бєлгородській області почалися проблеми з електрикою  1 липня 2024, 10:59
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті