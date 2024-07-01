Енергетики розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.
"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше", - заявив він.
Зокрема, зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.
"Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема - атомних", - зазначив Володимир Кудрицький.
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Нагадаємо:
У вівторок 2 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.
Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.
Економічна правда.