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Пропуск українських фур на кордоні з Польщею відновлено

Понеділок, 1 липня 2024, 18:04 - Олексій Артемчук

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.

Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.

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Нагадаємо:

З 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

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Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

митниця Польща Україна ЄС транспорт
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