Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инициатива под руководством Стамбула, первая крупная совместная акция черноморских стран, направленная на обезвреживание мин, дрейфующих в определенные районы Черного моря в результате войны.

Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов. В прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут после того, как развалилось соглашение о безопасном коридоре, поддержанное Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций. Это успешно стимулировало экспорт и помогло экономике расти быстрее, чем прогнозировалось, но маршрут остается рискованным.

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В прошлом году российский ракетный удар вблизи ключевого украинского порта Одессы попал в коммерческое судно, в результате чего погиб пилот и были ранены другие. В ноябре судно, нанятое сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc. было также повреждено взрывом во время выхода из украинского порта в Черном море.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и перебоев с момента полномасштабного вторжения России. Тем не менее, порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать их деятельность.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО. Однако их судоходные силы управляются за пределами НАТО, частично для того, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

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Напомним:

За 10 месяцев работы украинского морского коридора, который был обеспечен Объединенными силами обороны Украины было экспортировано 55 млн тонн грузов.

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1 300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

Экономическая правда.