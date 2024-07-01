Скільки коштує здобути вищу освіту: огляд найпопулярніших вишів

Вступна кампанія 2024 починається в Україні 1 липня. Саме в цей день відкривається реєстрація в електронному кабінеті вступника.

На абітурієнтів чекають складні питання: які спеціальність та університет обрати і чи вистачить коштів для оплати омріяної освіти за контрактом, адже вартість вищої освіти за рік зросла майже на 12%. Скільки коштує навчання в найпопулярніших університетах України та як змінювалися ціни?

Найпопулярніші університети та спеціальності

Щороку впродовж двох десятиліть Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence складає рейтинг 200 найкращих університетів України.

Під час його формування експерти оцінюють роботу університетів (академічна, науково-видавнича, винахідницька), пріоритетність євроінтеграційних процесів.

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За підсумками 2024 року в п’ятірку найкращих увійшли Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (КПІ), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет "Львівська політехніка", Харківський національний університет ім. В. Каразіна та Сумський державний університет.

Порівняно з 2023 роком, суттєвих змін не відбулося. На п'ятому місці залишився Сумський університет, обігнавши Львівський національний університет ім. І. Франка, а Львівська політехніка помінялася місцями з Харківським університетом.

Рейтинг найпопулярніших спеціальностей складає Міносвіти, спираючись на кількість поданих заяв. Вступна кампанія 2023 року показала такі результати.

"Комп'ютерні науки" – 30,1 тис. "Філологія" – 27,6 тис. "Право" – 25,9 тис. "Психологія" – 24,6 тис. "Менеджмент" – 24,3 тис.

У 2022 році рейтинг містив аналогічні спеціальності, але їх розташування було іншим. На першому місці було "Право", на останньому – "Психологія". Примітно, що два роки тому поданих заяв було значно більше, ніж торік.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зауважував, що попит на психологію та комп’ютерні науки зростає щороку. Однак відомство прагне підвищити популярність базових спеціальностей – фізики, хімії та біології.

У 2023 році держава робила фокус на інженерно-технічних, педагогічних та природничих спеціальностях, адже саме такі фахівці критично необхідні для відновлення та підтримки України під час війни.

На підготовку медиків, соцпрацівників та робітничих кадрів у 2023 році виділили на 3,5 тис більше бюджетних місць, ніж роком раніше. Ці напрямки й очолили рейтинг спеціальностей, які студенти зможуть здобути за бюджетні кошти.

У 2024 році уряд збільшив державне замовлення на підготовку фахівців у сфері охорони здоров’я, воєнних наук, національної безпеки і безпеки державного кордону, транспорту та будівництва, легкій промисловості.

Вартість навчання

У 2024 році найбільше за навчання на бакалавраті доведеться заплатити в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Уже традиційно протягом кількох років найдорожчою спеціальністю є "Право". За рік навчання студенту потрібно заплати 66 тис грн, а за весь чотирирічний курс – 264 тис грн.

Вартість першого року навчання на інших популярних спеціальностях в КНУ становить 50,9 тис грн за винятком спеціальності "Менеджмент" (54 тис грн).

У КНУ ім. Тараса Шевченка та в Сумському державному університеті вартість контракту прописана на чотири курси із щорічним збільшенням суми за кожен рік. В інших вишах загальна вартість навчання ділиться порівну на чотири роки.

У КПІ серед популярних спеціальностей найдорожче коштує здобути філологічну та юридичну освіти: 49,9 тис грн за рік або 199,6 тис грн за все навчання. У Львівській політехніці найбільше коштують комп’ютерні науки: 46,2 тис грн на рік.

Найдешевшим серед провідних закладів вищої освіти виявився університет ім. Каразіна. Ціни на навчання за найпопулярнішими спеціальностями там майже однакові: 31-33 тис грн на рік. За рік навчання на філолога в Сумському університеті студентам потрібно викласти 40,2 тис грн.

Як змінилася вартість освіти

Вартість здобуття вищої освіти з кожним роком зростає, свідчать дані Держстату. Найшвидше ціни зростали у 2021 році, а наступного року дещо уповільнилися.

Студент, який вступив до університету у 2019 році, платив за річний контракт 25 тис грн. У 2020 році вартість зросла на понад 15% до 28,8 тис грн. З урахуванням щорічного здорожчання контракту у 2023 році навчання коштувало б 40,5 тис грн.

Динаміка зростання відрізняється залежно від навчального закладу та спеціальності. До прикладу, рік навчання на спеціальності "Право" в університеті ім. Тараса Шевченка у 2023 році коштував на 3,2 тис грн менше – 62,8 тис, а от "Психологія" за рік здорожчала на 20 тис грн до 50,9 тис грн за перший рік.

За даними освітнього порталу Education.ua, середня ціна навчання у вишах зросла на 14,4%: з 20,5 тис грн у 2022 році до 23,5 тис грн у 2023 році.

Там також виокремили спеціальності, ціни на які зросли найбільше. Неочікуваним лідером рейтингу виявилася спеціальність "Богослов’я": середня вартість навчання подорожчала на 13,5 тис грн. Жодна з найбільш популярних серед абітурієнтів спеціальностей до цього рейтингу не потрапила.