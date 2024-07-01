Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон

З 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - повідомила митна служба в telegram.

Згідно з повідомленням, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

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Дозвіл ЄКМТ (Європейська Конференція Міністрів Транспорту) - це багатосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних компаній, які працюють в країні-учасниці ЄКМТ, на основі системи квот.

Нагадаємо:

Державна митна служба України у березні за результатами тендеру підписала договір із компанією "Unibep S.A." (Польща) про реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автосполучення "Шегині" на українсько-польському кордоні за 23,50 млн євро.

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Економічна правда