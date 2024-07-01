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Єврокомісія втрутилася в ситуацію на кордоні з Польщею для розв'язання проблеми

Понеділок, 1 липня 2024, 13:16 - Артур Крижний , Віктор Волокіта

Для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", - заявив він.

За його словами, про це відомо Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною та Євросоюзом.

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Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

"Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою", - додав Деркач.

Також, урядовці повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на розв'язання проблеми.

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Нагадаємо:

З 1 липня польська сторона обмежила в'їзд та виїзд українських вантажівок.

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

Економічна правда.

Польща транспорт логістика Україна
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