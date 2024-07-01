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"Укрпошта" через зростання цін на електроенергію та руйнування підвищила тарифи

Понеділок, 1 липня 2024, 15:47 - Віктор Волокіта
 

"Укрпошта" з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти". 

Згідно з повідомленням, "Укрпошта" спрощує нарахування тарифів для відправлень до 2 кг. Згідно з тарифом "Стандарт" для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" – 45 та 60 грн відповідно.

Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень "Укрпошта Стандарт" збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи  "Укрпошта. Експрес" по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн – до перегляду тарифів.

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Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг "Укрпошта. Документ" та міжнародних відправлень не зміняться. 

В "Укрпошті" пояснили, що ключові причини підвищення тарифів – це зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляція, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення. 

Оновлені тарифи також містять витрати на  реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи  в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов.

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Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни та внаслідок окупації Укрпошта втратила активів та зазнала збитків на загальну суму близько 2,5 млрд гривень. 

Понад 2 000 відділень та інших об'єктів нерухомого майна національного поштового оператора зруйновані, пошкоджені внаслідок постійних обстрілів або втрачені через окупацію.

Економічна правда

Укрпошта тариф населення
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